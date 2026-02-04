Украинский музыкант во второй раз не смог попасть на Грэмми и назвал причину

Саундпродюсер и артист M1SHKA, который получил Грэмми за работу над альбомом певицы Rosalía, снова не смог поехать на церемонию награждения. Мероприятие состоялось в воскресенье, 1 февраля.

M1SHKA получил приглашение от пуэрто-риканского артиста Bad Bunny. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграме.

Украинский музыкант работал над альбомом Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos, что в этом году победил на Грэмми, пишет МУЗВАР. M1SHKA пригласили на престижное событие 16 января, однако ему не удалось получить разрешение на выезд.

Для мира это "спонтанно". Для украинца – часто просто нереально успеть с документами и разрешениями. Украина уже звучит на мировой сцене – но физически быть там иногда сложнее, чем сделать работу, за которую тебя туда зовут,

– поделился продюсер.

M1SHKA добавил, что похожая ситуация произошла в 2023 году. Он выиграл Грэмми за работу над альбомом Motomami певицы Rosalía, но не смог попасть на церемонию, потому что находился на службе в Украине.

Кто победил на Грэмми-2026?