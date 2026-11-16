Украинский язык у Rosalía и триумф Raye: все номинанты на премию Грэмми-2027
Американская академия звукозаписи официально объявила список претендентов на 69-ю музыкальную премию Грэмми-2027. Уже известно, кто стал лидером среди номинантов.
В этом году борьба за "золотые граммофоны" обещает быть крайне напряженной, ведь среди фаворитов оказалась испанская звезда Rosalía с девятью номинациями, как сообщается на официальном сайте Грэмми. Ее альбом "Lux" претендует на звание альбома года, а особенностью релиза стало звучание песен на тринадцати языках, среди которых есть и украинский.
А вот среди абсолютных лидеров – британская певица Raye, которая получила сразу 11 номинаций и повторила исторический рекорд Бейонсе.
Тройку лидеров замыкает Элла Лэнгли, получившая семь шансов на победу благодаря хиту "Choosin' Texas" и альбому "Dandelion". Такую же количество номинаций получили Фиби Бриджерс, Оливия Родриго и Миранда Ламберт.
За главные награды также поборются Тейлор Свифт, Бруно Марс, Ариана Гранде и Оливия Дин. В номинации "Лучшее дуэтное поп-исполнение" можно увидеть неожиданные коллаборации, такие как совместный трек Мадонны и Сабрины Карпентер "Bring Your Love" или песню Леди Гаги и Doechii под названием "Runway".
Когда и где состоится Грэмми-2027
Всего победителей будут выбирать в сотне категорий, пять из которых Академия добавила впервые. Грандиозная церемония награждения пройдет 7 февраля 2027 года на сцене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.
Основные номинанты на премию Грэмми-2027:
Песня года
- Rosalía feat. Bjök, Yves Tumor – Berghain
- Ella Langley – Choosin' Texas
- Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
- Тейлор Свифт – I Knew It, I Knew You
- Оливия Дин – Man I Need
- Bruno Mars – Risk It All
- Raye – Where Is My Husband!
Альбом года
- Фиби Бриджес – Lost Weekend
- Оливия Дин – The Art of Loving
- Элла Лэнгли – Dandelion
- Bruno Mars – The Romantic
- Raye – This Music May Contain Hope
- Оливия Родриго – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
- Rosalía – "Lux (Complete Works)"
- Тейлор Свифт – The Life of a Showgirl
Запись года
- Оливия Дин – Man I Need
- Элла Лэнгли – Choosin' Texas
- Бруно Марс – I Just Might
- Оливия Родриго – The Cure
- Розалия при участии Бьек и Ив Тумор – Berghain
- Тейлор Свифт – The Fate of Ophelia
- Tame Impala с Дженни – Dracula
Лучший молодой артист
- Angine de Poitrine
- Geese
- Элла Лэнгли
- Slayyyter
- Сиенна Спиро
- Дон Толивер
- Реми Вольф
- The Womack Sisters
Лучший вокальный поп-альбом
- Оливия Дин – The Art of Loving
- Ариана Гранде – Peta
- Бруно Марс – The Romantic
- Raye – "This Music May Contain Hope"
- Оливия Родриго – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
Лучшее сольное поп-исполнение
- Оливия Дин – Man I Need
- Бруно Марс – Risk It All
- Raye – Where Is My Husband!
- Оливия Родриго – The Cure
- Розалия – Sauvignon Blanc
Лучшее дуэтное поп-исполнение
- Lady Gaga, Doechii – Runway
- Madonna, Sabrina Carpenter – Bring Your Love
- Raye при участии Ханса Циммера – Click Clack Symphony
- Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер – The Life of a Showgirl
- Tame Impala с Jennie – Dracula