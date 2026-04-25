В Италии полиция оштрафовала украинскую группу почти на 5 тысяч евро из-за донатов на армию
- Львовская группа "1914" была оштрафована итальянской финансовой полицией из-за денег, собранных на помощь украинской армии.
- Музыканты утверждают, что не нарушили никаких законов, но их оштрафовали за то, что средства хранились в одной коробке.
Участники львовской блэк-дэт-метал группы "1914" сообщили, что итальянская финансовая полиция оштрафовала их из-за денег, собранных на помощь украинской армии.
Соответствующее сообщение коллектив опубликовал на своей странице в инстаграме.
Группа "1914" на днях выступила в Италии. По словам музыкантов, на выезде из страны их остановила итальянская финансовая полиция и проверяла так, будто они "какая-то криминальная элита".
Мы перевозили пожертвования для армии – средства, которые мы собираем во время тура. И это не понравилось офицерам, потому что деньги хранились в одной коробке. Хотя мы не превысили лимит декларирования и не нарушили никаких законов, Финансовая гвардия Италии расценила это иначе и оштрафовала как нас, так и собранные деньги,
– рассказали участники коллектива.
Артисты добавили, что впервые столкнулись с подобной ситуацию. Они объяснили полиции, что эти деньги предназначены для дронов, медикаментов, транспортных средств, но это не помогло.
Мы надеемся, что 4800 евро, которые у нас собрала Финансовая гвардия Италии, помогут им уверенно продолжать свою работу и чувствовать себя довольными. Но я хочу, чтобы вы знали – ваши люди совсем неправы,
– говорится в заметке.
Коллектив поблагодарил всех людей в Италии, которые делали донаты.
Что известно о группе "1914"?
Группу "1914" в 2014 году основал Дмитрий "Кумар" Тернущак.
В начале или в конце многих треков звучат звуки Первой мировой войны: речи военачальников, рев боя, гул дирижаблей и тому подобное.
Дебютный альбом коллектив выпустил в 2015 году – он получил название Eschatology of War.
Сейчас группа находится в туре The War That Never Ends в поддержку последнего альбома Viribus Unitis.