Відповідний допис колектив опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Гурт "1914" днями виступив в Італії. За словами музикантів, на виїзді з країни їх зупинила італійська фінансова поліція і перевіряла так, ніби вони "якась кримінальна еліта".

Ми перевозили пожертви для армії – кошти, які ми збираємо під час туру. І це не сподобалось офіцерам, бо гроші зберігалися в одній коробці. Хоча ми не перевищили ліміт декларування та не порушили жодних законів, Фінансова гвардія Італії розцінила це інакше та оштрафувала як нас, так і зібрані гроші,

– розповіли учасники колективу.

Артисти додали, що вперше зіткнулися з подібною ситуацію. Вони пояснили поліції, що ці гроші призначенні для дронів, медикаментів, транспортних засобів, але це не допомогло.

Ми сподіваємося, що 4800 євро, які у нас зібрала Фінансова гвардія Італії, допоможуть їм упевнено продовжувати свою роботу та почуватися задоволеними. Але я хочу, щоб ви знали – ваші люди зовсім неправі,

– йдеться у дописі.

Колектив подякував усім людям в Італії, які робили донати.

