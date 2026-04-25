Соответствующее сообщение коллектив опубликовал на своей странице в инстаграме.

Группа "1914" на днях выступила в Италии. По словам музыкантов, на выезде из страны их остановила итальянская финансовая полиция и проверяла так, будто они "какая-то криминальная элита".

Мы перевозили пожертвования для армии – средства, которые мы собираем во время тура. И это не понравилось офицерам, потому что деньги хранились в одной коробке. Хотя мы не превысили лимит декларирования и не нарушили никаких законов, Финансовая гвардия Италии расценила это иначе и оштрафовала как нас, так и собранные деньги,

– рассказали участники коллектива.

Артисты добавили, что впервые столкнулись с подобной ситуацию. Они объяснили полиции, что эти деньги предназначены для дронов, медикаментов, транспортных средств, но это не помогло.

Мы надеемся, что 4800 евро, которые у нас собрала Финансовая гвардия Италии, помогут им уверенно продолжать свою работу и чувствовать себя довольными. Но я хочу, чтобы вы знали – ваши люди совсем неправы,

– говорится в заметке.

Коллектив поблагодарил всех людей в Италии, которые делали донаты.

