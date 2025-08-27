Группа "Авиатор" – популярный украинский коллектив, который существует уже 20 лет. История создания началась с упорных ребят, которые хотели себе светлого будущего, поэтому и взялись за собственную карьеру.

Игорь Воевуцкий и Дмитрий Тодорюк познакомились на проекте "Шанс". Тогда ребята пришли к Юрию Никитину, который был саундпродюсером этого проекта, и предложили создать группу. Продюсер согласился и уже в 2005 году в Киеве был создан "Авиатор". Тогда к мужчинам присоединился Андрей Сторож, и образовалось трио. Каким был путь группы, как сложилась жизнь каждого из участников и где они сейчас, читайте в материале Show24.

Группа "Авиатор" – как это было?

В мае 2005 года коллектив выпустил дебютный альбом "В эфире", а за неделю от даты релиза было продано более 50 тысяч экземпляров. Песня "Возвращайся" стала хитом на долгие годы. Два года назад мужчины перевели трек на украинский язык.

Название для группы придумал Андрей, ведь каждый из участников в свое время имел отношение к авиации. К примеру, Игорь с детских лет коллекционировал модели самолетов, Дмитрий увлекался прыжками с парашютом, а Андрей очень любил фильм "Авиатор".

Каждый последующий год был успешным для трио. Они получали солидные награды, сотрудничали с известными артистами, а в 2012 году перестали сотрудничать с Никитиным.

Тогда коллектив создал собственный лейбл – "Авиатор Мюзик". Интересный факт, что это трио стало первым в Украине, кто сыграл концерт на борту самолета на высоте 10 000 метров.

Но в 2018 году в группе произошли кардинальные изменения. Игорь Воевуцкий покинул "Авиатор" и ушел в свободное плавание. С того момента трио превратилось в дуэт.

Где сейчас Игорь Воевуцкий?

В одном из интервью артист рассказывал, что решение уйти из коллектива не было для него спонтанным.

Я был исполняющим обязанности менеджера и постоянно об этом думал, как меняться, в какую сторону смотреть. Я этим жил, постоянно думал, что чего-то не хватает. Однажды ко мне пришло осознание, что кардинальное изменение, которое должно шокировать всех: это если я уйду из группы, а вместо меня взять солистку,

– поделился Игорь.

Но другим участникам эта идея не понравилась. После этого отношения между мужчинами испортились. Воевуцкий нашел себе новый коллектив, а времена пандемии и полномасштабная война изменили взгляды на жизнь.

Игорь Воевуцкий / Фото из инстаграма

Когда началась большая война, мужчина отправил в Польшу свою беременную жену с дочерью-подростком, а сам пошел в военкомат. Сегодня семья музыканта проживает в Украине, а он продолжает заниматься творчеством и выполнять воинский долг.

Время от времени Игорь делится в соцсетях кадрами в военной форме, а также часто публикует актуальные сборы для различных подразделений.

Где сейчас Дмитрий Тодорюк?

Сегодня музыкант пытается совмещать музыкальную карьеру с режиссурой в Театре оперы и балета для детей и юношества. Более года работает художественным руководителем Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украины, а также пробует себя в производстве фильмов.

Я как дебютант снимаю документальный фильм о детях войны. Съемка происходит в Харькове, Золочеве, Полтаве. Думаю, что до конца лета мы его уже смонтируем. Ориентируемся на Netflix как на одну из платформ, потому что украинское кино должны видеть,

– рассказывал Дмитрий.

Дмитрий Тодорюк / Фото из инстаграма

Недавно артист признался, что в свое время чуть не изменил своей жене. Он начал переписываться с другой женщиной, а об этом узнала избранница Тодорюка.

Это жизненное испытание. С одной стороны ты успокаиваешь себя, что это жизнь, а с другой стороны ты спрашиваешь себя: "Зачем это надо было делать?" У меня не было прямо такой измены. Я стал на путь к этому, скажем так. Это не был роман,

– отметил исполнитель.

Дмитрий Тодорюк с женой / Фото из инстаграма певца

Сегодня супруги воспитывают двух дочерей: старшей 12 лет, а младшей осенью исполнится три. Известно, что Ольга работает в IT-сфере и параллельно пробует развивать собственный бизнес, связанный с вином.

Сам Дмитрий признался, что дважды серьезно задумывался над разводом, в частности из-за финансовых трудностей, ведь ему казалось, что он не справляется со всеми проблемами, которые свалились на его плечи.

Где сейчас Андрей Сторож?

Артист продолжает музыкальную карьеру в составе группы "Авиатор". Андрей реализовал себя как продюсер.

У нас четыре артиста. Это, конечно же, "Авиатор", отдельная единица от группы – Дима Тодорюк, очаровательная девушка Квитка Гаевская и наша тинейджер Варя Винокурова. Это такой разлет по жанрам, стилистикам и возрастным категориям,

– рассказывал Сторож.

Андрей Сторож / Фото из соцсетей

В честь 20-летия группы исполнители перевели на украинский язык один из своих хитов – "За высокими березами".

Когда Андрей учился в вузе, то ему изменила любимая девушка, не выдержав отношений на расстоянии. С тех пор и сам артист начал изменять своим избранницам.

Вообще у меня был один случай, когда у меня очень были плохие отношения и у нас не было интима два месяца и я говорю ей: "Я пойду изменю". Она говорит: "Ну, ты что. У меня проблемы. Голова болит". Не было любви, не чувствовалось вообще. Я тогда мог пойти изменить,

– откровенно поделился исполнитель.

Как видим, каждый из артистов имеет свой путь в жизни. И хотя некоторые их дороги разошлись, все они сделали невероятный вклад в группу "Авиатор", которая имеет особую историю и такое же значение для украинцев.