"Бумбокс" встретился с Залужным и поделился редкими фото с бывшим главнокомандующим ВСУ

Группа "Бумбокс" в Лондоне встретилась с послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерием Залужным.

Музыканты поделились фото с этой встречи. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу коллектива.

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Музыканты группы "Бумбокс" посетили Посольство Украины в Лондоне, где имели возможность встретиться с Валерием Залужным. Во время встречи бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины подписал для артистов флаг.

Спасибо, Валерий Залужный. Честь и уважение,

– написали в инстаграме артисты.

Стоит отметить, что это событие произошло в рамках благотворительного весеннего "Дронотура", во время которого группа "Бумбокс" не только выступает с концертами, но и активно собирает средства для помощи ВСУ. В Лондоне их выступление состоялось 25 марта.

Интересно, что за последнее время немало украинских звезд – от Антител до Артема Пивоварова и Ахтема Сеитаблаева – также имели возможность встретиться с Валерием Залужным во время зарубежных гастролей и патриотических миссий.