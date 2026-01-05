Go_A на паузе: Екатерина Павленко объяснила, почему пошла на Нацотбор сама

Участница группы Go_A Екатерина Павленко начала сольную карьеру. Сейчас она развивает собственный проект Monokate, с которым участвует в Нацотборе на Евровидение-2026.

Певица рассказала о своих планах в музыке и призналась, что произошло с участниками коллектива Go_A. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

По словам Павленко, Go_A сейчас находится в творческой паузе.

Мне творческая пауза не нужна, потому что мне нравится движ, поэтому я Monkate... Я могу реализовать свой потенциал гораздо больше, потому что в Go_A был определенный жанр, которому надо было соответствовать, и в какой-то момент мне немножко тесновато стало,

– отметила артистка.

Екатерина добавила, что положительно отношусь к своему бэкграунду в группе, а предыдущие наработки помогают ей продвигать новый проект. В то же время она отметила, что пока не может сказать, состоится ли воссоединение Go_A.

Что Екатерина Павленко рассказала о своем сольном проекте?

По словам певицы, Monokate – разная. В октябре 2025 года она выпустила свой дебютный альбом "Половина меня", который состоит из пять песен.

Кроме того, Екатерина хочет записать полноценный рок-альбом, а на Национальном отборе будет миксовать.

Она решила попробовать свои силы в песенном конкурсе, поскольку хочет еще раз прожить этот интересный опыт. К тому же, певицу многие просили податься на Нацотбор.

Для справки! Группа Go_A представляла Украину на Евровидении-2021 с песней SHUM. Музыканты на конкурсе заняли 5-е место.

Я не боюсь выходить на сцену. Для меня это еще одна возможность рассказать о Monokate. Если у меня не удастся с Евровидением, есть еще очень много путей, которыми я могу пойти,

– отметила знаменитость.

Напомним, что Национальный отбор на Евровидение состоится уже в феврале. Кроме Екатерины Павленко, финалистами Национального отбора-2026 стали: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, "ЩукаРиба". Десятого финалиста вскоре выберут в приложении "Дія". Среди них – Khayat, Karyotype, Mon Fia, Anstay, Марта Адамчук и Oks.