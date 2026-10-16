После заявления о завершении проекта: "Коррупция" Миши Крупина заинтриговала своим возвращением

В мае 2024 года певец Миша Крупин объявил о прекращении деятельности группы "Коррупция", в которой он был солистом. Музыкант пояснил, что его контракт с лейблом Papa Music истек. Стороны пытались договориться о дальнейшем сотрудничестве, однако не смогли найти общего решения. В результате музыкальный проект прекратил свое существование.

Однако недавно в сети появился интригующий тизер, намекающий на возможное возвращение "Коррупции" и новое сотрудничество с Papa Music, сообщает 24 Канал.

Ролик опубликовали на странице группы в инстаграме, и он напоминает трейлер к криминальному фильму: мрачная атмосфера, напряженные сцены и эффектные кадры удерживают внимание зрителя. В видео также показали власть, деньги, погоню и светские мероприятия – образы, которые дополняют его основную идею.

Когда-то мы верили, что ее можно победить. Мы боролись, разоблачали, ломали системы и однажды… Нам показалось, что ее больше нет, но мы ошибались. Потому что коррупция никогда не умирает, она просто ждет, чтобы вернуться. Единственная коррупция, которая имеет право на существование,

– говорится в ролике.

Учитывая это, в сети предполагают, что "Коррупция" может вернуться. В то же время участники группы пока официально не сообщали о возобновлении своей деятельности.

Добавим, что в феврале 2025 года солист группы Миша Крупин вступил в ряды ВСУ.