Однак нещодавно в мережі з'явився інтригуючий тизер, який натякає на можливе повернення "Корупції" та нову співпрацю з Papa Music, передає 24 Канал.

Ролик опублікували на інстаграм-сторінці гурту і він нагадує трейлер до кримінального фільму: похмура атмосфера, напружені сцени та ефектні кадри тримають увагу глядача. У відео також показали владу, гроші, погоню та світські заходи – образи, які доповнюють його основну ідею.

Колись ми вірили, що її можна перемогти. Ми боролися, викривали, ламали системи і одного дня… Нам здалося, що її більше немає, але ми помилялися. Бо Корупція ніколи не помирає, вона просто чекає, щоб повернутись. Єдина Корупція, котра має право на існування,

– йдеться в ролику.

З огляду на це у мережі припускають, що "Корупція" може повернутися. Водночас учасники гурту поки що офіційно не повідомляли про відновлення його діяльності.

Додамо, що у лютому 2025 року соліст гурту Міша Крупін долучився до ЗСУ.