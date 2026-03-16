Где сейчас участники популярной группы "Соколы", которая родилась в Дрогобыче

Группа "Соколы" за годы своей деятельности претерпела значительные трансформации. Чаще всего это было связано с тем, что участники коллектива довольно часто менялись.

История "Соколов" началась с 1990 года. Художественным руководителем стал Михаил Мацялко. Ему также помогала Мария Шалайкевич. В состав также вошли: лидер-вокалист Иван Мацялко (брат Михаила Мацялко), Ярослав Дуб (клавиши), Роман Наконечный (клавишные, аккордеон), Иван Остапчук (бас-гитара), Игорь Пихоцкий (гитара), Роман Касперский (клавишные, скрипка). 24 Канал расскажет, что известно об успехе группы и где его участники сейчас.

Группа "Соколы": как это было?

Концепция коллектива была четкой: украинские песни о казаках, УПА, а также интерпретация фольклорного материала. Музыканты создали настоящее творческое наследие, которое очень сильно полюбили украинцы.

Интересна и история создания названия коллектива. Участники придумали аж 189 вариантов. Однако журналист и публицист Роман Пастух предложил назваться "Соколы". Все решили, что это идеальный вариант. Первый концерт состоялся 20 января 1990 года. С тех пор у них начался карьерный взлет: участие в фестивалях, гастроли по городам Украины, а также концерты за рубежом. Первые иностранные гастроли начались именно с Канады.

Группа трижды принимала участие в фестивале "Славянский базар". В 1992 году отправились во всеукраинское турне, которое посвятили 50-летию УПА. Их успех был настолько большим, что двое участников и художественный руководитель "Соколов" получили звание народных артистов Украины.

В 1995 году участники переехали из Дрогобыча во Львов. Тогда Иван Мацялко решил уйти в сольный проект, а Мария Шалайкевич стала номером один в коллективе.

Впоследствии Марии и Михаилу Мацялко присвоили звание заслуженных артистов Украины.

В 1999 году "Соколы" были на пике популярности. Их всеукраинское турне длилось 9 месяцев.

В начале 90-х были изданы три альбома: "Из Киева в Мукачево", "Ветка калины", "Все это дары Божьи". А в 2002 году вышел новый альбом группы – "Она одна".

О группе даже знали фильм "Гей, из Львова в Мукачево", а также вышла книга Владимира Качкана "Ребята, как соколы".

Где сейчас участники коллектива "Соколы"?

К сожалению, не обо всех участниках есть информация в открытом доступе. Известно, что Иван Мацялко, который был одним из основателей группы, умер в 2007 году в результате тяжелой болезни. Его похоронили на Лычаковском кладбище.

Сегодня "Соколы" совсем другие. У них не только привычный всем репертуар, а есть и ноты испанские, греческие и даже балканские мотивы. Сегодня в состав коллектива входят Мария Шалайкевич и Михаил Мацялко.

На странице в фейсбуке изредка можно увидеть новые фото с выступлений "Соколов". Часто публикуют архивные выступления, однако сам факт, что группа живет до сих пор – говорит громче любых слов.