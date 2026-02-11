Скандал вокруг концерта во Дворце спорта: группа "Жадан и Собаки" отказалась выступать
- Группа "Жадан и Собаки" отказалась от участия в концерте во Дворце спорта, заявив, что их ввели в заблуждение относительно формата мероприятия.
- В сети ведется дискуссия о целесообразности проведения концерта 24 февраля, на 4-ю годовщину вторжения России, что вызвало различные реакции среди артистов и общественности.
24 февраля в Киеве организуют концерт-благодарность украинским военным, который посвящен 4-й годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
В то же время не все украинцы однозначно восприняли это событие, а известная группа отказалась выступать, заявив, что их ввели в заблуждение относительно формата мероприятия. Подробнее об этом инциденте – в материале 24 Канала.
Не пропустите Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, проверяют в Казахстане и Украине
Так, концерт должен состояться во Дворце спорта в столице.
Рожденные быть свободными – концерт, звучащий сердцем. 24 февраля мы соберемся вместе, чтобы через музыку сказать главное – спасибо тем, кто защищает нашу свободу,
– отметили организаторы в фейсбуке.
Среди заявленных участников концерта – Злата Огневич, ROXOLANA, PARFENIUK, рок-группа Мотор'ролла, "Жадан и Собаки", alyona alyona и другие.
В то же время в сети разгорелась дискуссия о целесообразности проведения масштабного концерта именно в день начала полномасштабной войны. Так, одна из пользовательниц в Threads написала, что 24 февраля для миллионов украинцев – это день боли, траура и тишины, и проведение концерта выглядит неуместным.
Почему боли, траура и тишины? В этот день было громко. В этот день Украина объединилась и начала противодействовать. В этот день изменилась жизнь. Но это не день трагедии или поминок всеукраинских,
– отреагировала на эту публикацию alyona alyona alyona.
Она добавила, что регулярно благодарит военных выступлениями и на фронте, и подчеркнула, что концерт не похож на празднование.
Alyona Alyona отреагировала на хейт из-за концерта во Дворце спорта / Скриншот с Threads
В то же время группа "Жадан и Собаки" решила не участвовать в концерте, объяснив, что не была полностью проинформирована о формате мероприятия
Нас приглашали несколько на другое выступление, в частности, мы не знали о полном лайнапе и не были в курсе всех оргвопросов. Считаем участие в событии нецелесообразным,
– сообщили музыканты в инстаграм-сторис.
Другие артисты пока никак не комментировали свое участие в концерте.
Что еще в последнее время возмутило украинский шоубиз?
- До сих пор не утихают обсуждения Национального отбора на Евровидение-2026 и победу LELÉKA в конкурсе. Дело в том, что многие артисты заявили, что их номера показали на экране не так, как они хотели, а певицу Руслану, которая была судьей Нацотбора, раскритиковали за агитацию за артистку LELÉKA.
- Также недавно разгорелся публичный конфликт между певицей Кажанной и лейблом NOVA MUSIC. Артистка заявила, что во время работы столкнулась с токсичной атмосферой, получила моральные травмы и назвала свой контракт рабским.