Американский актер и реслер Халк Хоган умер 24 июля в возрасте 71 год. Через неделю после новости о потере стало известно, что стало причиной.

Халк Хоган (настоящее имя – Терренс Джин Боллеа) умер из-за острого инфаркта миокарда, то есть от сердечного приступа. Об этом Show 24 со ссылкой на People.

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В обнародованных медицинских документах указаны и другие проблемы Халка Хогана со здоровьем. В частности, впервые стало известно, что реслер долгое время лечился от лейкемии. Он скрывал от публики, что болеет раком.

Кроме того, у Хогана диагностировали фибрилляцию предсердий – болезнь, вызывающую нерегулярное сердцебиение.

Родные Халка Хогана провели кремацию его тела.

Что известно о смерти Халка Хогана?