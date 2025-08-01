Скрывал тяжелую болезнь: раскрыта причина смерти легенды реслинга Халка Хогана
- Халк Хоган умер от острого инфаркта миокарда, а также длительное время лечился от лейкемии и имел фибрилляцию предсердий.
- 24 июля медики пытались реанимировать Хогана после остановки сердца, но спасти его не удалось.
- Родные Халка Хогана провели кремацию его тела после смерти.
Американский актер и реслер Халк Хоган умер 24 июля в возрасте 71 год. Через неделю после новости о потере стало известно, что стало причиной.
Халк Хоган (настоящее имя – Терренс Джин Боллеа) умер из-за острого инфаркта миокарда, то есть от сердечного приступа. Об этом Show 24 со ссылкой на People.
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В обнародованных медицинских документах указаны и другие проблемы Халка Хогана со здоровьем. В частности, впервые стало известно, что реслер долгое время лечился от лейкемии. Он скрывал от публики, что болеет раком.
Кроме того, у Хогана диагностировали фибрилляцию предсердий – болезнь, вызывающую нерегулярное сердцебиение.
Родные Халка Хогана провели кремацию его тела.
Что известно о смерти Халка Хогана?
- 24 июля в дом Халка Хогана вызвали полицию и медиков. Стало известно, что у реслера остановилось сердце. Его пытались реанимировать, однако спасти легенду не удалось.
- WWE подтвердила смерть Хогана и назвала его одной из важнейших фигур поп-культуры, что помог компании достичь мирового признания в 1980-х.
- Еще с июня начали распространяться слухи об ухудшении состояния здоровья Халка Хогана. В частности, в прессе указывали, что он госпитализирован в тяжелом состоянии. Представители реслера отвечали, что причин для паники нет.