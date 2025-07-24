Умер Халк Хоган – знаменитый актер и реслер

Американский актер и реслер Халк Хоган умер в возрасте 71 год. Он был одним из самых известных реслеров всех времен.

Легенды реслинга не стало в четверг утром, 24 июля. О потере сообщает Show 24 со ссылкой на TMZ.

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Медики прибыли к дому Халка Хогана по вызову из-за остановки сердца. Он проживал в городе Клируотер, штат Флорида. Также возле поместья реслера было припарковано множество машин полиции и скорой помощи.

Несколько недель назад ходили слухи о том, что Халк Хоган находился в коме. Его жена опровергла эту информацию и сообщила, что он имеет сильное сердце и просто восстанавливался после операций. В прошлом месяце в прессе также сообщали, что у Хогана серьезные проблемы со здоровьем.



Халк Хоган / Фото из инстаграма Халка Хогана

Чем известен Халк Хоган?

Халк Хоган стал популярным в WWF в середине 80-х и в WCW во второй половине 90-х. Он известен тем, что превратил реслинг как профессиональный вид спорта в развлекательный. До этого за реслингом следила лишь узкая аудитория.

Халк Хоган – 12-кратный чемпион мира в тяжелом весе. Реслера ввели в зал славы WWE в 2005 году, но исключили оттуда через 10 лет после скандала из-за расистских комментариев на интимном видео, что опубликовал таблоид Gawker. Хоган подал на издание в суд и победил, поэтому его во второй раз приняли в WWE в 2020 году.

В 1982 году Халк Хоган дебютировал в кино и сыграл в культовом фильме "Рокки 3". Он и в дальнейшем снимался в фильмах и развил успешную актерскую карьеру. Хоган появлялся в фильмах "Мистер Няня", "Гремлины 2", "Санта здоровяк" и многих сериалах. Также был героем реалити-шоу.