Вчера в киевском Дворце спорта начался "Хартия Фест", который завершится сегодня, 7 сентября. Собранные средства будут переданы на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия".

Фестиваль прервала воздушная тревога из-за угрозы российских дронов, поэтому гости отправились в укрытие, где продолжили петь. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал бригады "Хартия".

Участники групп "Жадан и Собаки" и NAZVA также спустились в метро, где вместе с людьми исполнили "Автозак", "Червону руту", "Я козачка твоя". Артисты также играли на музыкальных инструментах.

Организаторы сообщили, что из-за атаки российских дронов первый день "Хартии Фест", к сожалению, закончился в укрытиях, а не во Дворце спорта. Но сегодня фестиваль начался раньше.

Во второй день на сцену выйдут группы "Жадан и Собаки", "Курган & Agregat", Latexfauna, "Мертвый петух", "Хамерман уничтожает вирусы", рэпер Skofka, среди приглашенных также есть секретный гость.

А вот в лайнапе первого дня, кроме коллективов "Жадан и Собаки" и NAZVA, были реперка alyona alyona, певица Мария Квитка, группы "Крихітка", "Фактично самі", певица ТУЧА (Мария Тучка) и Джамала.

