Музика "Жадан і Собаки" та NAZVA виступили у київському метро під час повітряної тривоги
7 вересня, 17:00
"Жадан і Собаки" та NAZVA виступили у київському метро під час повітряної тривоги

Марія Примич
Основні тези
  • "Хартія Фест" у Києві був перерваний повітряною тривогою через загрозу російських дронів,
  • Учасники гуртів "Жадан і Собаки" та NAZVA разом з людьми заспівали в метро під час тривоги. 

Учора в київському Палаці спорту розпочався "Хартія Фест", який завершиться сьогодні, 7 вересня. Зібрані кошти буде передано на потреби 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Фестиваль перервала повітряна тривога через загрозу російських дронів, тож гості відправилися в укриття, де продовжили співати. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал бригади "Хартія". 

Учасники гуртів "Жадан і Собаки" та NAZVA також спустилися в метро, де разом з людьми виконали "Автозак", "Червону руту", "Я козачка твоя". Артисти також грали на музичних інструментах.

Організатори повідомили, що через атаку російських дронів перший день "Хартії Фест", на жаль, закінчився в укриттях, а не в Палаці спорту. Але сьогодні фестиваль розпочався раніше. 

У другий день на сцену вийдуть гурти "Жадан і Собаки", "Курган & Agregat", Latexfauna, "Мертвий півень", "Хамерман знищує віруси", репер Skofka, серед запрошених також є секретний гість. 

А от у лайнапі першого дня, окрім колективів "Жадан і Собаки" та NAZVA, були реперка alyona alyona, співачка Марія Квітка, гурти "Крихітка", "Фактично самі", співачка ТУЧА (Марія Тучка) і Джамала. 

Коротко про гурти "Жадан і Собаки" і NAZVA

  • "Жадан і Собаки" – рок-гурт з Харкова, фронтменом якого є Сергій Жадан. Під час повномасштабного вторгнення Росії проти України він долучився до лав 13-ї бригади НГУ "Хартія".

  • Цікаво, що спершу колектив називався "Собаки в космосі". Однак згодом його учасники почали співпрацювати з письменником Сергієм Жаданом, тож гурт перейменували. 

  • NAZVA – галицько-донбаський гурт, який у 2019 році створили Павло Гоц і Ярослав Яровенко. Хлопці брали участь у Національному відборі на Євробачення-2024 з піснею SLAVIC ENGLISH. Артисти пройшли у фінал, однак посіли лише 11 місце. 

  • У лютому 2025 року Павло Гоц повідомив, що поповнив лави ЗСУ. Нещодавно музикант увійшов у список Forbes "30 до 30". 