"Жадан і Собаки" та NAZVA виступили у київському метро під час повітряної тривоги
- "Хартія Фест" у Києві був перерваний повітряною тривогою через загрозу російських дронів,
- Учасники гуртів "Жадан і Собаки" та NAZVA разом з людьми заспівали в метро під час тривоги.
Учора в київському Палаці спорту розпочався "Хартія Фест", який завершиться сьогодні, 7 вересня. Зібрані кошти буде передано на потреби 13-ї бригади НГУ "Хартія".
Фестиваль перервала повітряна тривога через загрозу російських дронів, тож гості відправилися в укриття, де продовжили співати. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал бригади "Хартія".
Теж цікаво Оркестр з Київщини створив увертюру зі звуком "Шахеда": як відреагували українці
Учасники гуртів "Жадан і Собаки" та NAZVA також спустилися в метро, де разом з людьми виконали "Автозак", "Червону руту", "Я козачка твоя". Артисти також грали на музичних інструментах.
Організатори повідомили, що через атаку російських дронів перший день "Хартії Фест", на жаль, закінчився в укриттях, а не в Палаці спорту. Але сьогодні фестиваль розпочався раніше.
У другий день на сцену вийдуть гурти "Жадан і Собаки", "Курган & Agregat", Latexfauna, "Мертвий півень", "Хамерман знищує віруси", репер Skofka, серед запрошених також є секретний гість.
А от у лайнапі першого дня, окрім колективів "Жадан і Собаки" та NAZVA, були реперка alyona alyona, співачка Марія Квітка, гурти "Крихітка", "Фактично самі", співачка ТУЧА (Марія Тучка) і Джамала.
Коротко про гурти "Жадан і Собаки" і NAZVA
"Жадан і Собаки" – рок-гурт з Харкова, фронтменом якого є Сергій Жадан. Під час повномасштабного вторгнення Росії проти України він долучився до лав 13-ї бригади НГУ "Хартія".
Цікаво, що спершу колектив називався "Собаки в космосі". Однак згодом його учасники почали співпрацювати з письменником Сергієм Жаданом, тож гурт перейменували.
NAZVA – галицько-донбаський гурт, який у 2019 році створили Павло Гоц і Ярослав Яровенко. Хлопці брали участь у Національному відборі на Євробачення-2024 з піснею SLAVIC ENGLISH. Артисти пройшли у фінал, однак посіли лише 11 місце.
У лютому 2025 року Павло Гоц повідомив, що поповнив лави ЗСУ. Нещодавно музикант увійшов у список Forbes "30 до 30".