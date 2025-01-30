Может не дожить: Харви Вайнштейн просит суд ускорить рассмотрение дел о сексуальных преступлениях

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн обратился в суд Нью-Йорка с заявлением. Он просит перенести рассмотрение его дела за сексуальные преступления.

Харви Вайнштейн сообщает об ухудшении своего состояния здоровья. Он просит ускорить судебный процесс также из-за условий в тюрьме на острове Райкерс, которую называет "адской дырой", передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

К слову У Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака, – СМИ

В среду, 29 января, состоялось заседание в Уголовном суде Манхэттена. Судья назначил следующий процесс над Харви Вайнштейном на 15 апреля.

Одиозный продюсер, который находился в суде на кресле колесном, заявил, что может не прожить так долго.

Я не могу больше терпеть. Я держусь, потому что хочу справедливости для себя и хочу, чтобы это все закончилось. Я прошу суд перенести дату, чтобы мы могли продолжить этот процесс как можно скорее и выбраться из этой адской дыры,

– сказал Вайнштейн.

72-летний Харви Вайнштейн страдает несколькими заболеваниями – рак и диабет. Ранее он перенес операцию на сердце. Продюсер сказал судье, что каждый его день чрезвычайно сложный. Его адвокаты ранее жаловались на некачественную медицинскую помощь и антигигиенические условия.

Судья согласился рассмотреть возможность переноса рассмотрения дела на неделю раньше.

Детали дела Вайнштейна

Приговор, который Харви Вайнштейну присудили в 2020 году, отменил апелляционный суд Нью-Йорка. Обнаружили, что это решение было несправедливым из-за показаний женщин, которые не выдвигали обвинений. Это стало ударом по движению MeToo, которое стало известным в 2017 году после того, как почти сотня женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Сейчас продюсер отбывает наказание за изнасилование в Калифорнии. Его приговорили к 16 годам заключения. Кроме того, против Вайнштейна выдвинули новые обвинения в сексуальном насилии за принуждение женщины к интимным связям в 2006 году.