Може не дожити: Гарві Вайнштейн просить суд прискорити розгляд справ про сексуальні злочини

Скандальний продюсер Гарві Вайнштейн звернувся до суду Нью-Йорку з заявою. Він просить перенести розгляд його справи за сексуальні злочини.

Гарві Вайнштейн повідомляє про погіршення свого стану здоров'я. Він просить прискорити судовий процес також через умови у в'язниці на острові Райкерс, яку називає "пекельною дірою", передає 24 Канал з посиланням на BBC.

До слова У Гарві Вайнштейна діагностували рідкісну форму раку, – ЗМІ

У середу, 29 січня, відбулося засідання в Кримінальному суді Мангеттена. Суддя призначив наступний процес над Гарві Вайнштейном на 15 квітня.

Одіозний продюсер, який перебував у суді на кріслі колісному, заявив, що може не прожити так довго.

Я не можу більше терпіти. Я тримаюся, тому що хочу справедливості для себе і хочу, щоб це все закінчилося. Я прошу суд перенести дату, щоб ми могли продовжити цей процес якомога швидше і вибратися з цієї пекельної діри,

– сказав Вайнштейн.

72-річний Гарві Вайнштейн страждає на кілька захворювань – рак і діабет. Раніше він переніс операцію на серці. Продюсер сказав судді, що кожен його день надзвичайно складний. Його адвокати раніше скаржились на неякісну медичну допомогу та антигігієнічні умови.

Суддя погодився розглянути можливість перенесення розгляду справи на тиждень раніше.

Деталі справи Вайнштейна

Вирок, який Гарві Вайнштейну присудили у 2020 році, скасував апеляційний суд Нью-Йорка. Виявили, що це рішення було несправедливим через свідчення жінок, які не висували звинувачень. Це стало ударом по руху MeToo, який став відомим у 2017 році після того, як майже сотня жінок звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях.

Зараз продюсер відбуває покарання за зґвалтування в Каліфорнії. Його засудили до 16 років ув'язнення. Крім того, проти Вайнштейна висунули нові звинувачення в сексуальному насильстві за примушування жінки до інтимних зв'язків у 2006 році.