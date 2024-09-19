Нова позивачка у справі Гарві Вайнштейна поки що не хоче розсекречувати своє ім'я. Але вона готова виступити на суді і розповісти свою історію, пише Euronews.

До слова Ув'язненого Гарві Вайнштейна екстрено госпіталізували

У позові жінки мовиться про "злочинний статевий акт", який стався у готелі на Нижньому Манхеттені в період між 29 квітня і 6 травня 2006 року.

Гарві Вайнштейн та його команда адвокатів стверджують, що всі сексуальні контакти були за обопільною згодою, а продюсер нібито ніколи не вдавався до насильства і "нікого не змушував". Адвокат Артур Айдала стверджує, що не знає нічого про нову позивачку.

За даними прокурорів, з'явилася інформація про ще три можливі сексуальні злочини, що сталися у період між 2006 та 2016 роками.

Справа Гарві Вайнштейна

Колись один із найвпливовіших голлівудських продюсерів Гарві Вайнштейн сьогодні відбуває у в'язниці термін розміром у 16 років, який йому присудили у 2023 за сексуальні злочини. Нещодавно суд скасував інший вирок, який отримав Вайнштейн у 2020 році.

Гарві Вайнштейн може прожити останні роки життя у в'язниці. Тиждень тому стало відомо про погіршення стану здоров'я продюсера - йому робили операцію на серці.