На прем'єрі фільму "Песики" Леся Нікітюк дала лаконічний коментар про весілля з нареченим. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Ранок у великому місті".

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У телеведучої запитали про те, чи одружилась вона з нареченим-військовослужбовцем. Та Леся Нікітюк уникнула чіткої відповіді.

Я так скажу, у моєму будинку відкрили РАЦС,

– загадково сказала ведуча.



Леся Нікітюк засвітила обручку / Скриншот з відео

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк натякнула на нові стосунки восени 2024 року. За кілька тижнів вона розсекретила свого коханого – це військовослужбовець Дмитро Бабчук. Однак зірка не розповіла, коли та за яких обставин вони познайомилися і почали спілкуватися.

На початку 2025 року пара відпочивала в Карпатах. Там Дмитро Бабчук освідчився ведучій у коханні та зробив їй пропозицію.

Та нещодавно Леся Нікітюк зізналась, що вирішила відкласти весілля. Оскільки Дмитро залишається військовослужбовцем, спланувати цю подію непросто.