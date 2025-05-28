Хейли Бибер продала свой бренд косметики: кому и за сколько

Хейли Бибер продала свой бренд косметики Rhode компании e.l.f. Beauty за один миллиард долларов. Модель стала соучредителем линейки средств по уходу за кожей в 2022 году и дала ей свое второе имя.

Бренд получил 212 миллионов долларов чистых продаж за последний финансовый год, который завершился в марте. В начале этого года Rhode объявил, что продукция будет представлена в магазинах Sephoras в Северной Америке и Великобритании, пишет Show 24 со ссылкой на CNN.

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В компании отметили, что Хейли Бибер займет должность главного креативного директора и руководителя отдела инноваций Rhode. Модель является основательницей бренда и его нынешним креативным директором.

Благодаря социальным сетям и бренду Хейли Rhode "имеет мощную модель привлечения", заявили в e.l.f. Beauty. Люди часами стоят в очереди за временными предложениями Rhode, а продукция бренда часто распродана на сайте.

Одна из вещей, которая нам действительно нравится в Rhode, это то, насколько узкий ассортимент продукции. В нем только 10 продуктов для ухода за кожей, декоративной косметики и аксессуаров,

– сказал генеральный директор Таранг Амин.

Хейли Бибер о продаже бренда Rhode

На своей странице в инстаграме Хейли Бибер написала, что у нее всегда были большие мечты относительно Rhode. Модель отметила, что "нашла инноватора-единомышленника с видением быть компанией другого типа, которая верит в большие идеи и инновации" так же как и она, и добавила, что e.l.f. Beauty поможет продолжать развивать бренд.

Спасибо удивительной команде Rhode, которая помогала мне строить в течение многих лет. Я бы не смогла сделать это без вас всех. А нашему сообществу Rhode, спасибо за вашу поддержку и за то, что вы участвовали в этом путешествии, этот следующий раздел станет еще более невероятным вместе!,

– добавила Хейли Бибер.

Ранее мы сообщали, что Хейли Бибер назвала свой любимый парфюм.