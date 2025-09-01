Хейли Род Болдуин (Бибер) – американская модель и бизнесвумен, основательница и главный креативный директор косметического бренда Rhode. Она участвовала в рекламных кампаниях Guess, Ralph Lauren и Tommy Hilfiger.

Хейли родилась 22 ноября 1996 года в городе Тусон (штат Аризона). Ее мать – графический дизайнер Кенни Деодато, а отец – актер Стивен Болдуин. Девушку назвали в честь кометы Галлея, передает Show 24.

Модельная карьера

"Форд Моделс" – первое модельное агентство, с которым Хейли Бибер подписала контракт. Девушка появилась на страницах журналов Tatler, LOVE, V и i-D. Первая коммерческая кампания знаменитости произошла зимой 2014 года для бренда одежды French Connection. В октябре того же года модель дебютировала на подиуме, презентовав коллекции бренда Topshop и французского дизайнера Сони Рикель. В декабре приняла участие в фотосессии для журнала LOVE.

В 2015 году Бибер снялась для американского Vogue и Teen Vogue, также вместе с Лаки Блу Смитом украсила обложку журнала Jalouse, а затем – обложки L'Officiel и Wonderland.

Летом того же года Хейли и австралийский певец Коди Симпсон снимались в рекламе Ralph Lauren, а в октябре она презентовала коллекции Tommy Hilfiger и Philipp Plein на подиуме.

Впоследствии модель снималась для Ralph Lauren, корейского Vogue, журнала Self, бренда одежды H&M. Весной 2016 года девушка подписала контракт с нью-йоркским модельным агентством IMG Models и появилась на обложке Marie Claire. В июне Бибер прошлась по подиуму для Moschino и дебютировала в рекламе Guess.

Хейли Бибер на обложке Marie Claire / Фото Marie Claire

летом 16-го снялась в рекламной кампании обуви UGG вместе с Рози Хантингтон-Уайтли;

была лицом лимитированной североамериканской коллекции одежды Карла Лагерфельда;

снималась для журнала Glamour и итальянского Vogue;

участвовала в Неделях моды в Нью-Йорке, Милане и Париже;

появилась в рекламе Prabal Gurung Sport;

украсила обложки Harper's Bazaar и ELLE;

в 2018 году стала лицом кампании Power of Good косметического бренда bareMinerals, а в следующем году – лицом Levi Jeans.

Бизнес и другая деятельность

В 2022 году Хейли Бибер основала бренд Rhode. В мае 2025 года компания e.l.f. Beauty приобрела его за один миллиард долларов. Модель заняла должность главного креативного директора и руководителя отдела инноваций.

Спасибо удивительной команде Rhode, которая помогала мне строить в течение многих лет. Я бы не смогла сделать это без вас всех. А нашему сообществу Rhode, спасибо за вашу поддержку и за то, что вы участвовали в этом путешествии, этот следующий раздел станет еще более невероятным вместе!,

– писала она.

В 9-летнем возрасте Хейли вместе с семьей снялась в телевизионном документальном фильме Livin It: Unusual Suspects, а через несколько лет появилась в эпизоде телешоу Saturday Night Live со своим дядей Алеком Болдуином.

Осенью 2015 года Бибер стала ведущей на премии MTV Europe Music Awards 2015. Она, итальянская модель Бьянка Балти и американский рэпер Tinie Tempah объявляли победителей номинации "Лучшее видео".

Летом 2016 года Хейли Бибер и Джиджи Хадид объявляли выступление канадского певца Шона Мендеса на премии iHeartRadio Much Music Video Awards.

Личная жизнь

Хейли и Джастин встречались с декабря 2015 года по январь 2016 года. Они расстались, а свои отношения возобновили в 2018 году. В том же году модель и певец поженились.

В мае 2014 года пара обновила свои брачные обеты на Гавайях и объявила, что ждет рождения первенца. 22 августа у Биберов родился сын, которого они назвали Джек Блюз.

Джастин и Хейли Биберы с сыном / Скриншот из инстаграма певца

Скандал с Rhode и позиция относительно войны

На днях бренд Хейли Бибер Rhode попал в скандал. Дело в том, что лицом новой рекламной кампании стала российская модель Анна Горяйнова. Так, украинцы критикуют бренд и призывают бойкотировать его.

Продюсеры сказали мне, что Хейли нашла меня в соцсетях и передала команде: "Классная девушка, давайте ее снимем",

– рассказала она в интервью.

Российская модель снялась для Rhode / Фото из инстаграма бренда

Заметим, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Джастин и Хейли Бибери поддержали Украину. Модель также неоднократно появлялась в нарядах от украинских брендов, в частности Anna October и Cultnaked.

Но весной этого года Джастин Бибер поддержал российского хоккеиста Александра Овечкина во время матча в Национальной хоккейной лиге. Россиянин установил рекорд по количеству забитых шайб.