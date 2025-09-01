Гейлі Род Болдвін (Бібер) – американська модель і бізнесвумен, засновниця і головна креативна директорка косметичного бренду Rhode. Вона брала участь у рекламних кампаніях Guess, Ralph Lauren і Tommy Hilfiger.

Гейлі народилася 22 листопада 1996 року у місті Тусон (штат Аризона). Її мати – графічна дизайнерка Кенні Деодато, а батько – актор Стівен Болдвін. Дівчину назвали на честь комети Галлея, передає Show 24.

Модельна кар'єра

"Форд Моделс" – перша модельна агенція, з якою Гейлі Бібер підписала контракт. Дівчина з'явилась на сторінках журналів Tatler, LOVE, V і i-D. Перша комерційна кампанія знаменитості сталася взимку 2014 року для бренду одягу French Connection. У жовтні того ж року модель дебютувала на подіумі, презентувавши колекції бренду Topshop і французької дизайнерки Соні Рікель. У грудні взяла участь у фотосесії для журналу LOVE.

У 2015 році Бібер знялась для американського Vogue і Teen Vogue, також разом з Лакі Блу Смітом прикрасила обкладинку журналу Jalouse, а потім – обкладинки L'Officiel і Wonderland.

Улітку того ж року Гейлі й австралійський співак Коді Сімпсон зналися в рекламі Ralph Lauren, а в жовтні вона презентувала колекції Tommy Hilfiger та Philipp Plein на подіумі.

Згодом модель знімалася для Ralph Lauren, корейського Vogue, журналу Self, бренду одягу H&M. Навесні 2016 року дівчина підписала контракт з нью-йоркським модельним агентством IMG Models і з'явилась на обкладинці Marie Claire. У червні Бібер пройшлась подіумом для Moschino і дебютувала в рекламі Guess.

Гейлі Бібер на обкладинці Marie Claire / Фото Marie Claire

улітку 16-го знялась у рекламній кампанії взуття UGG разом з Розі Гантінгтон-Вайтлі;

була обличчям лімітованої північноамериканської колекції одягу Карла Лагерфельда;

знімалась для журналу Glamour та італійського Vogue;

брала участь у Тижні моди в Нью-Йорку, Мілані й Парижі;

з'явилась в рекламі Prabal Gurung Sport;

прикрасила обкладинки Harper's Bazaar і ELLE;

у 2018 році стала обличчям кампанії Power of Good косметичного бренду bareMinerals, а наступного року – обличчям Levi Jeans.

Бізнес та інша діяльність

У 2022 році Гейлі Бібер заснувала бренд Rhode. У травні 2025 року компанія e.l.f. Beauty придбала його за один мільярд доларів. Модель обійняла посаду головної креативної директорки та керівниці відділу інновацій.

Дякую дивовижній команді Rhode, яка допомагала мені будувати протягом багатьох років. Я б не змогла зробити це без вас усіх. А нашій спільноті Rhode, дякую за вашу підтримку та за те, що ви брали участь у цій подорожі, цей наступний розділ стане ще неймовірнішим разом!,

– писала вона.

У 9-річному віці Гейлі разом з родиною знялася у телевізійному документальному фільмі Livin It: Unusual Suspects, а через кілька років з'явилась в епізоді телешоу Saturday Night Live зі своїм дядьком Алеком Болдвіном.

Восени 2015 року Бібер стала ведучою на премії MTV Europe Music Awards 2015. Вона, італійська модель Б'янка Балті та американський репер Tinie Tempah оголошували переможців номінації "Найкраще відео".

Улітку 2016 року Гейлі Бібер і Джіджі Хадід оголошували виступ канадського співака Шона Мендеса на премії iHeartRadio Much Music Video Awards.

Особисте життя

Гейлі й Джастін зустрічалися з грудня 2015 року по січень 2016 року. Вони розсталися, а свої стосунки відновили у 2018 році. Того ж року модель і співак одружилися.

У травні 2014 року пара оновила свої шлюбні обітниці на Гаваях і оголосила, що чекає на народження первістка. 22 серпня у Біберів народився син, якого вони назвали Джек Блюз.

Джастін і Гейлі Бібери з сином / Скриншот з інстаграму співака

Скандал з Rhode і позиція щодо війни

Днями бренд Гейлі Бібер Rhode потрапив у скандал. Річ у тім, що обличчям нової рекламної кампанії стала російська модель Анна Горяйнова. Так, українці критикують бренд і закликають бойкотувати його.

Продюсери сказали мені, що Гейлі знайшла мене в соцмережах і передала команді: "Класна дівчина, давайте її знімемо",

– розповіла вона в інтерв'ю.

Російська модель знялась для Rhode / Фото з інстаграму бренду

Зауважимо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Джастін і Гейлі Бібери підтримали Україну. Модель також неодноразово з'являлась у вбраннях від українських брендів, зокрема Anna October і Cultnaked.

Та навесні цього року Джастін Бібер підтримав російського хокеїста Алєксандра Овєчкіна під час матчу у Національній хокейній лізі. Росіянин встановив рекорд за кількістю забитих шайб.