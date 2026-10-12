27 лет они казались идеальной парой: как распался брак Хью Джекмана и завязался новый роман

Они влюбились на съемочной площадке, поженились менее чем через год и прожили вместе 27 лет, несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте. Но в 2023 году Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс неожиданно объявили о расставании, а впоследствии актер завязал новые отношения с Саттон Фостер.

Хью Джекмана знают во всем мире благодаря роли Росомахи в фильмах "Люди Икс". Но и за пределами экрана его личная жизнь тоже напоминала сюжет романтической драмы. Почти три десятилетия актер был женат на австралийской актрисе Деборе-Ли Фернесс, которая старше его на 13 лет. Их считали одной из самых крепких пар Голливуда, поэтому новость о расставании в 2023 году стала неожиданностью для многих поклонников. "24 Канал" рассказывает, как развивалась их любовь и почему после развода заговорили об измене.

Как Хью Джекман влюбился в актрису, которая старше его

Будущие супруги познакомились в 1995 году во время работы над австралийским сериалом "Коррелли". На тот момент Хью было 26 лет, а Деборре – 39. У нее уже был опыт работы в кино, тогда как для Джекмана этот проект стал одним из первых серьезных шагов в актерской карьере.

Разница в возрасте составляла 13 лет, но это не помешало их чувствам. Более того, именно Деборра-Ли стала для Хью особенным человеком еще в начале его профессионального пути. Актер впоследствии рассказывал, что сначала они были друзьями, а на то, чтобы пригласить коллегу на свидание, ему понадобилось около шести недель. В апреле 1996 года пара поженилась. На тот момент Джекману было 27 лет, а его избраннице – 40. Для Голливуда, где отношения знаменитостей нередко сопровождаются сплетнями, их союз часто приводили в качестве примера того, что разница в возрасте не становится препятствием для длительных отношений.



Дебора Ли Фернесс и Хью Джекман поженились в 1996 году / Фото из инстаграма

27 лет вместе: дети, поддержка и образцовый брак

В браке Джекман и Фернесс усыновили двоих детей – сына Оскара и дочь Аву. На протяжении многих лет они вместе появлялись на светских мероприятиях, говорили друг о друге с нежностью и поддерживали профессиональные проекты друг друга.

Джекман неоднократно публично выражал любовь к супруге. Казалось, что их союз выдерживает испытания славой, плотными графиками и постоянным вниманием прессы. Поэтому новость о расставании в сентябре 2023 года стала неожиданностью для поклонников.

Тогда супруги сообщили, что решили расстаться ради личностного развития. В то же время оба подчеркнули, что семья остается для них высшим приоритетом. Истинные причины разрыва они не раскрыли.



Хью Джекман и его бывшая жена / Фото из инстаграма

Фернесс заговорила об измене: когда в жизни Джекмана появилась Саттон Фостер

После объявления о расставании внимание СМИ постепенно переключилось на Саттон Фостер – американскую актрису и певицу, с которой Джекман работал в бродвейском мюзикле "Человек из музыки" (The Music Man). Постановка шла с 2021 по 2023 год, и совместная работа сблизила артистов.

Слухи о романе между ними начали активно распространяться после того, как стало известно о распаде обоих браков. В ноябре 2024 года издание Us Weekly сообщило со ссылкой на источники, что отношения Джекмана и Фостер перешли в романтическую плоскость еще во время работы над мюзиклом, когда они оба были женаты. Именно эти сообщения подогрели предположения о возможной измене актера.

В январе 2025 года Джекмана и Фостер сфотографировали вместе во время свидания. Так их отношения получили публичное подтверждение, а в октябре того же года пара впервые вместе появилась на красной дорожке.



Хью Джекман с Саттон Фостер / Фото из инстаграма

Дополнительное внимание привлекло заявление Фернесс в мае 2025 года, когда она комментировала развод. Актриса упомянула о "травматическом опыте измены" и глубокой эмоциональной боли. Она не назвала конкретных обстоятельств и не обвинила Джекмана публично в каком-то конкретном поступке, однако ее слова на фоне слухов о романе бывшего мужа с Саттон Фостер вызвали новую волну обсуждений. С тех пор историю некогда образцового брака стали рассматривать под другим углом.