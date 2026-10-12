Г'ю Джекмана знають у всьому світі завдяки ролі Росомахи у фільмах "Люди Ікс". Та за межами екрана його особисте життя теж нагадувало сюжет романтичної драми. Майже три десятиліття актор був одружений з австралійською акторкою Деборрою-Лі Фернесс, яка старша за нього на 13 років. Їх вважали однією з найміцніших пар Голлівуду, тому новина про розставання у 2023 році стала несподіванкою для багатьох шанувальників. 24 Канал розповідає, як розвивалося їхнє кохання і чому після розлучення заговорили про зраду.

Як Г’ю Джекман закохався у старшу за нього акторку

Майбутнє подружжя познайомилося у 1995 році під час роботи над австралійським серіалом "Корреллі". На той момент Г’ю було 26 років, а Деборрі – 39. Вона вже мала досвід роботи в кіно, тоді як для Джекмана цей проєкт став одним із перших серйозних кроків в акторській кар’єрі.

Різниця у віці становила 13 років, але це не завадило їхнім почуттям. Ба більше, саме Деборра-Лі стала для Г’ю особливою людиною ще на початку його професійного шляху. Актор згодом розповідав, що спочатку вони були друзями, а на те, щоб запросити колегу на побачення, йому знадобилося близько шести тижнів. У квітні 1996 року пара одружилася. На той момент Джекманові було 27 років, а його обраниці – 40. Для Голлівуду, де стосунки знаменитостей нерідко супроводжуються плітками, їхній союз часто наводили як приклад того, що різниця у віці не стає перешкодою для тривалих стосунків.



Дебора Лі Фернесс і Г'ю Джекман одружилися 1996 року / Фото з Instagram

27 років разом: діти, підтримка та зразковий шлюб

У шлюбі Джекман і Фернесс усиновили двох дітей – сина Оскара та доньку Аву. Протягом багатьох років вони разом з’являлися на світських заходах, говорили одне про одного з ніжністю та підтримували професійні проєкти одне одного.

Джекман неодноразово публічно висловлював любов до дружини. Здавалося, що їхній союз витримує випробування славою, щільними графіками та постійною увагою преси. Тому новина про розставання у вересні 2023 року стала несподіванкою для шанувальників.

Тоді подружжя повідомило, що вирішило розійтися заради особистісного розвитку. Водночас обоє наголосили, що сім'я залишається для них найвищим пріоритетом. Справжні причини розриву вони не розкрили.



Гʼю Джекман і його колишня дружина / Фото з Instagram

Фернесс заговорила про зраду: коли в житті Джекмана зʼявилась Саттон Фостер

Після оголошення про розставання увага медіа поступово перемістилася до Саттон Фостер – американської акторки та співачки, з якою Джекман працював у бродвейському мюзиклі "Людина з музики" (The Music Man). Постановка тривала з 2021 до 2023 року, а спільна робота зблизила артистів.

Чутки про роман між ними почали активно ширитися після того, як стало відомо про розпад обох шлюбів. У листопаді 2024 року видання Us Weekly повідомило з посиланням на джерела, що стосунки Джекмана та Фостер стали романтичними ще під час роботи над мюзиклом, коли вони обоє були одруженими. Саме ці повідомлення підживили припущення про можливу зраду актора.

У січні 2025 року Джекмана і Фостер сфотографували разом під час побачення. Так їхні стосунки отримали публічне підтвердження, а в жовтні того ж року пара вперше разом з'явилася на червоній доріжці.



Гʼю Джекман з Саттон Фостер / Фото з Instagram

Додаткову увагу привернула заява Фернесс у травні 2025 року, коли вона коментувала розлучення. Акторка згадала про "травматичний досвід зради" та глибокий емоційний біль. Вона не назвала конкретних обставин і не звинуватила Джекмана публічно в конкретному вчинку, однак її слова на тлі чуток про роман колишнього чоловіка із Саттон Фостер викликали нову хвилю обговорень. Відтоді історію колись зразкового шлюбу почали розглядати під іншим кутом.