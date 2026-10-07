Все через питання комфорту їхніх спільних синів – 13-річного Мілана та 11-річного Саші. 49-річна співачка офіційно звернулася з проханням переглянути графік подорожей хлопчиків між Маямі та Барселоною. Про це повідомило видання Hello!

Шакіра наполягає, щоб під час коротких канікул саме 39-річний Жерар прилітав до США, а не навпаки. У нових судових документах зазначається, що такі зміни допоможуть дітям уникнути виснажливих трансатлантичних перельотів та джетлагу. Співачка хоче, щоб "тягар не падав виключно на дітей".

Представники артистки зробили офіційну заяву, пояснивши головний мотив такого рішення. За їхніми словами, цей крок дозволить хлопчикам краще дотримуватися своєї шкільної, соціальної та сімейної рутини. Шакіра вважає це абсолютно необхідним заходом. Вона прагне захистити "емоційний, фізичний та академічний добробут" своїх синів.

Що відомо про зустріч у Барселоні

Цікаво, що екси вирішили не перекладати врегулювання справи виключно на плечі своїх адвокатів. У вівторок, 6 жовтня, і Шакіра, і Жерар особисто з'явилися на судове засідання в Ciutat de la Justícia у Барселоні.

У документах чітко прописано, що попдіва зовсім не планує обмежувати час спілкування батька з дітьми. Головна мета – зробити так, щоб виснажливі подорожі, спровоковані розривом батьків, не були постійним обов'язком Мілана та Саші.

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