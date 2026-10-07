Все из-за вопроса комфорта их общих сыновей – 13-летнего Милана и 11-летнего Саши. 49-летняя певица официально обратилась с просьбой пересмотреть график поездок мальчиков между Майами и Барселоной. Об этом сообщило издание Hello!

Шакира настаивает на том, чтобы во время коротких каникул именно 39-летний Жерар прилетал в США, а не наоборот. В новых судебных документах отмечается, что такие изменения помогут детям избежать изнурительных трансатлантических перелетов и джетлага. Певица хочет, чтобы "бремя не ложилось исключительно на детей".

Представители артистки сделали официальное заявление, объяснив главный мотив такого решения. По их словам, этот шаг позволит мальчикам лучше соблюдать свой школьный, социальный и семейный распорядок. Шакира считает это абсолютно необходимой мерой. Она стремится защитить "эмоциональное, физическое и академическое благополучие" своих сыновей.

Что известно о встрече в Барселоне

Интересно, что бывшие супруги решили не возлагать урегулирование дела исключительно на плечи своих адвокатов. Во вторник, 6 октября, и Шакира, и Жерар лично явились на судебное заседание в Ciutat de la Justícia в Барселоне.

В документах четко прописано, что поп-дива вовсе не планирует ограничивать время общения отца с детьми. Главная цель – сделать так, чтобы изнурительные поездки, вызванные разрывом родителей, не стали постоянной обязанностью Милана и Саши.

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