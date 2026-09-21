Она поделилась этим в интервью немецкому изданию "Bild am Sonntag". В частности, Егорова призналась, хочет ли она снова выйти замуж, и рассказала, какие у нее отношения с бывшим мужем.

Так, 52-летняя блогерша и специалистка по звуковым практикам не скрывает, что задумывается о еще одном браке.

Да, я хочу свадьбу. Да, я хочу носить кольцо. Да, я хочу еще раз сказать "да". И да, я не хочу стареть в одиночестве,

– рассказала бывшая жена мэра столицы.

После развода Наталья ходила на свидания, однако сейчас ни с кем не состоит в отношениях.

Я не святая. Я люблю свою личную жизнь. Я женщина. Но я не спешу сразу показывать каждого мужчину публике,

– добавила модель.

Также Егорова рассказала, что возобновила общение с Виталием Кличко. Бывшие супруги могут время от времени звонить друг другу. "Наши разговоры становятся длиннее. Думаю, в глубине души он гордится мной", – отметила Наталья.

Егорова также призналась, что, несмотря на все, что было между ней и Кличко в прошлом, до сих пор может рассчитывать на бывшего мужа. В частности, если ее маме, которая сейчас живет в Киеве, понадобится помощь, Наталья знает, что Виталий будет рядом.

Виталий Кличко и Наталья Егорова / Фото из инстаграма Егоровой

Напомним, о разводе супругов после более чем 25 лет брака стало известно в августе 2022 года. До этого они уже несколько лет жили отдельно – Наталья в Гамбурге, а Виталий в Украине.

Кстати, Егорова совсем недавно приезжала в Украину, где навестила родных в Ивано-Франковской области.