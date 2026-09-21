Про це вона розповіла в інтерв'ю німецькому виданню "Bild am Sonntag". Зокрема, Єгорова зізналася, чи хоче знову вийти заміж і розкрила, які в неї стосунки з колишнім чоловіком.

52-річна блогерка та фахівчиня зі звукових практик не приховує, що замислюється про ще один шлюб.

Так, я хочу весілля. Так, я хочу носити каблучку. Так, я хочу ще раз сказати "так". І так, я не хочу старіти на самоті,

– розповіла колишня дружина мера столиці.

Після розлучення Наталія ходила на побачення, однак наразі ні з ким не перебуває у стосунках.

Я не свята. Я люблю своє особисте життя. Я жінка. Але я не поспішаю одразу показувати кожного чоловіка публіці,

– додала модель.

Також Єгорова розповіла, що відновила спілкування з Віталієм Кличком. Колишнє подружжя може час від часу телефонувати одне одному. "Наші розмови стають довшими. Думаю, у глибині душі він пишається мною", – зазначила Наталія.

Єгорова також зізналася, що попри все, що було між нею та Кличком у минулому, досі може розраховувати на колишнього чоловіка. Зокрема, якщо її мамі, яка нині живе в Києві, знадобиться допомога, Наталія знає, що Віталій буде поруч.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова / Фото з інстаграму Єгорової

Нагадаємо, про розлучення подружжя після понад 25 років шлюбу стало відомо в серпні 2022 року. До цього вони вже кілька років жили окремо – Наталія в Гамбурзі, а Віталій в Україні.

До речі, Єгорова зовсім нещодавно приїжджала в Україну, де навідалася до рідних на Івано-Франківщині.