Стало известно, кто заменит Анну Винтур на посту главного редактора американского Vogue
- Хлоя Малль станет главным редактором американского Vogue, заменив Анну Винтур.
- Малль возглавит креативное и редакционное направление издания, оставаясь под наставничеством Винтур.
Хлоя Малль станет главным редактором американского Vogue. Анна Винтур в июне объявила, что покидает пост.
Сейчас Хлоя Малль является редактором сайта и соведущей еженедельного подкаста The Run-Through о моде и культуре. Она возглавит креативное и редакционное направление издания и присоединится к 10 руководителям редакционного контента по всему миру, подотчетных Анне Винтур, пишет Show 24 со ссылкой на Vogue.
Мода и медиа развиваются бешеными темпами, и я очень рада – и поражена – быть частью этого. Я также невероятно счастлива, что Анна все еще рядом со мной как моя наставница,
– сказала Хлоя Малль.
Анна Винтур заявила, что Малль доказала, что "может найти баланс между длинной, уникальной историей американского Vogue и его будущим на передовой нового".
Я очень рада продолжать работать с ней как ее наставница, а также как ее ученица, пока она ведет нас и нашу аудиторию туда, где мы никогда раньше не были,
– добавила журналистка.
Что известно о Хлое Малль?
Хлоя Малль начала работать в Vogue в 2011 году. Она была редактором социальных сетей, руководила освещением свадебных и социальных тем, писала о моде, политике, красоте, здоровье и прочем.
Женщина также была редактором нескольких книг для Vogue. С 2016 до 2023 – внештатным редактором журнала, писала статьи, руководила специальными проектами. Ее материалы публиковали в The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest, WWD и других изданиях.
Прямой трафик сайта удвоился, когда Малль стала редактором осенью 2023 года.
"Я провела свою карьеру в Vogue, работая на всех платформах – от печатных до цифровых, от аудио до видео, от мероприятий до социальных сетей. Мне нравится название, контент, который мы создаем, и мне нравятся редакторы, которые его создают. Vogue уже сформировал меня, теперь я с нетерпением жду возможности формировать Vogue", – подчеркнула Хлоя Малль.