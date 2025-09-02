Укр Рус
2 сентября, 22:31
3

Стало известно, кто заменит Анну Винтур на посту главного редактора американского Vogue

Мария Примыч
  • Хлоя Малль станет главным редактором американского Vogue, заменив Анну Винтур.
  • Малль возглавит креативное и редакционное направление издания, оставаясь под наставничеством Винтур.

Хлоя Малль станет главным редактором американского Vogue. Анна Винтур в июне объявила, что покидает пост.

Сейчас Хлоя Малль является редактором сайта и соведущей еженедельного подкаста The Run-Through о моде и культуре. Она возглавит креативное и редакционное направление издания и присоединится к 10 руководителям редакционного контента по всему миру, подотчетных Анне Винтур, пишет Show 24 со ссылкой на Vogue.

Мода и медиа развиваются бешеными темпами, и я очень рада – и поражена – быть частью этого. Я также невероятно счастлива, что Анна все еще рядом со мной как моя наставница, 
– сказала Хлоя Малль.

Анна Винтур заявила, что Малль доказала, что "может найти баланс между длинной, уникальной историей американского Vogue и его будущим на передовой нового".

Я очень рада продолжать работать с ней как ее наставница, а также как ее ученица, пока она ведет нас и нашу аудиторию туда, где мы никогда раньше не были, 
– добавила журналистка.

Хлоя Малль / Фото Vogue

Что известно о Хлое Малль?

  • Хлоя Малль начала работать в Vogue в 2011 году. Она была редактором социальных сетей, руководила освещением свадебных и социальных тем, писала о моде, политике, красоте, здоровье и прочем.

  • Женщина также была редактором нескольких книг для Vogue. С 2016 до 2023 – внештатным редактором журнала, писала статьи, руководила специальными проектами. Ее материалы публиковали в The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest, WWD и других изданиях.

  • Прямой трафик сайта удвоился, когда Малль стала редактором осенью 2023 года.

  • "Я провела свою карьеру в Vogue, работая на всех платформах – от печатных до цифровых, от аудио до видео, от мероприятий до социальных сетей. Мне нравится название, контент, который мы создаем, и мне нравятся редакторы, которые его создают. Vogue уже сформировал меня, теперь я с нетерпением жду возможности формировать Vogue", – подчеркнула Хлоя Малль.