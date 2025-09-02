Стало відомо, хто замінить Анну Вінтур на посаді головної редакторки американського Vogue
- Хлоя Малль стане головною редакторкою американського Vogue, замінивши Анну Вінтур.
- Малль очолить креативний і редакційний напрямок видання, залишаючись під наставництвом Вінтур.
Хлоя Малль стане головною редакторкою американського Vogue. Анна Вінтур у червні оголосила, що залишає посаду.
Наразі Хлоя Малль є редакторкою сайту і співведучою щотижневого подкасту The Run-Through про моду та культуру. Вона очолить креативний і редакційний напрямок видання і приєднається до 10 керівників редакційного контенту по всьому світу, підзвітних Анні Вінтур, пише Show 24 з посиланням на Vogue.
Мода та медіа розвиваються шаленими темпами, і я дуже рада – і вражена – бути частиною цього. Я також неймовірно щаслива, що Анна все ще поруч зі мною як моя наставниця,
– сказала Хлоя Малль.
Анна Вінтур заявила, що Малль довела, що "може знайти баланс між довгою, унікальною історією американського Vogue та його майбутнім на передовій нового".
Я дуже рада продовжувати працювати з нею як її наставниця, а також як її учениця, поки вона веде нас і нашу аудиторію туди, де ми ніколи раніше не були,
– додала журналістка.
Що відомо про Хлою Малль?
Хлоя Малль почала працювати у Vogue у 2011 році. Вона була редакторкою соціальних мереж, керувала висвітленням весільних і соціальних тем, писала про моду, політику, красу, здоров'я та інше.
Жінка також була редакторкою кількох книг для Vogue. З 2016 до 2023 – позаштатною редакторкою журналу, писала статті, керувала спеціальними проєктами. Її матеріали публікували у The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest, WWD та інших виданнях.
Прямий трафік сайту подвоївся, коли Малль стала редакторкою восени 2023 року.
"Я провела свою кар'єру у Vogue, працюючи на всіх платформах – від друкованих до цифрових, від аудіо до відео, від заходів до соціальних мереж. Мені подобається назва, контент, який ми створюємо, і мені подобаються редактори, які його створюють. Vogue вже сформував мене, тепер я з нетерпінням чекаю можливості формувати Vogue", – підкреслила Хлоя Малль.