Хлоя Малль стане головною редакторкою американського Vogue. Анна Вінтур у червні оголосила, що залишає посаду.

Наразі Хлоя Малль є редакторкою сайту і співведучою щотижневого подкасту The Run-Through про моду та культуру. Вона очолить креативний і редакційний напрямок видання і приєднається до 10 керівників редакційного контенту по всьому світу, підзвітних Анні Вінтур, пише Show 24 з посиланням на Vogue.

Мода та медіа розвиваються шаленими темпами, і я дуже рада – і вражена – бути частиною цього. Я також неймовірно щаслива, що Анна все ще поруч зі мною як моя наставниця,

– сказала Хлоя Малль.

Анна Вінтур заявила, що Малль довела, що "може знайти баланс між довгою, унікальною історією американського Vogue та його майбутнім на передовій нового".

Я дуже рада продовжувати працювати з нею як її наставниця, а також як її учениця, поки вона веде нас і нашу аудиторію туди, де ми ніколи раніше не були,

– додала журналістка.

Хлоя Малль / Фото Vogue

Що відомо про Хлою Малль?