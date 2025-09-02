Сейчас Хлоя Малль является редактором сайта и соведущей еженедельного подкаста The Run-Through о моде и культуре. Она возглавит креативное и редакционное направление издания и присоединится к 10 руководителям редакционного контента по всему миру, подотчетных Анне Винтур, пишет Show 24 со ссылкой на Vogue.

Мода и медиа развиваются бешеными темпами, и я очень рада – и поражена – быть частью этого. Я также невероятно счастлива, что Анна все еще рядом со мной как моя наставница,

– сказала Хлоя Малль.

Анна Винтур заявила, что Малль доказала, что "может найти баланс между длинной, уникальной историей американского Vogue и его будущим на передовой нового".

Я очень рада продолжать работать с ней как ее наставница, а также как ее ученица, пока она ведет нас и нашу аудиторию туда, где мы никогда раньше не были,

– добавила журналистка.

Хлоя Малль / Фото Vogue

Что известно о Хлое Малль?