После заявлений Мандзюк: Терен ответил, были ли у него отношения с победительницей "Холостяка"

Александр Терен расставил точки над "і" и разъяснил, были ли у него отношения с победительницей "Холостяка" после завершения проекта. Он рассказал об их общении и признался, жила ли пара вместе.

Елена Мандзюк заявляла, что между Александром и Инной на самом деле отношений не было. Тогда как Инна Белень назвала эти слова "выдумкой". Главный герой "Холостяка" тоже считает, что у них с избранницей было только общение, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал RAMINA.

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Александр Терен поделился, что фактически он провел с победительницей "Холостяка" около 10 часов, а не 2 месяца. По его мнению, это не то время, за которое можно узнать человека или влюбиться в него.

"По моему мнению, много пар распадаются (после "Холостяка", – Show 24), потому что присутствует самоцензура, ограничения на общение. После проекта эта самоцензура исчезает, ты открываешься и тебе открываются по-новому. Спадают маски. Появляется тот человек, какой он есть. Не все готовы к образам, которые были скрыты", – сказал ветеран.

Терен сообщил, что после завершения проекта между ним и победительницей было только общение. Они жили отдельно. По мнению бывшего "Холостяка", после того, как камеры выключаются, люди возвращаются к своей жизни и меняют свои приоритеты.

Определенный период мы действительно общались, но не могу сказать, что это было то общение, которое на проекте. Мне сложно сказать, что мы были вместе. Мы не так часто виделись и у нас не было суперблизких отношений,

– объяснил Александр Терен.

Напомним, после интервью Инны Белень Славы Демину, где прозвучали неоднозначные фразы в защиту русскоязычных и по войне, пара публично поссорилась. Впоследствии они объявили, что идут разными путями.

Сейчас Инна Белень находится в новых отношениях. Она делится романтическими фото с бойфрендом, но пока не комментирует личную жизнь.