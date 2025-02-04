История любви Александра Терена и Инны Белень – победительницы проекта "Холостяк-13"

В конце декабря отгремел финал 13 сезона проекта "Холостяк". Александра Терен вручил вожделенное кольцо волонтерке Инне Белень и попрощался с тарологиней Анастасией Юзьвак. Однако история любви героев реалити-шоу подошла к завершению, ведь сегодня они объявили о расставании, слухи о котором уже некоторое время ходили в сети.

Несмотря на это, путь Инны и Александра на проекте был довольно ярким, а за их историей любви наблюдали миллионы зрителей. Как развивались отношения ветерана и волонтерки на "Холостяке", расскажет 24 Канал.

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Первая встреча и экстремальное свидание Инны и Александра

Инна – именно та девушка, которая не появилась на первой вечеринке. Она не смогла прийти, ведь в тот день отвозила машину военным на ноль. Однако Александр записал волонтерке голосовое сообщение и прислал эмоджи розы. Так, Белень приехала в Киев уже в следующем выпуске, а Терен встретил участницу, когда та выходила из поезда. Они сразу отправились на свидание, которое стало первым в этом сезоне.

Первое свидание Инны и Александра / Фото с сайта СТБ

Александр и Инна пришли на скалолазание, после такого экстрима их ждал пикник.

Я не поняла, как так после поезда можно лезть еще на скалу, но адреналин сыграл нам только в плюс. Тогда я поняла, что на тебя можно положиться. Я сразу сказала свои намерения о создании семьи, чтобы не тратить время ни твое, ни мое,

– прокомментировала Инна Белень.

Инна о первом свидании с Александром / Скриншот из инстаграма

Благотворительный аукцион и первый поцелуй Инны и Александра

На следующей неделе харьковчанка отправилась на групповое свидание, где были еще две участницы – таролог Анастасия и будущий дипломат Юстина. Они собирали деньги на бус для друга Александра, который служит на Харьковщине. Впоследствии Терен пригласил Инну на индивидуальное общение, где состоялся их первый поцелуй.

Как я волновалась, чтобы достойно презентовать наш лот. Важный сбор, твой сбор. На направление, где мой дом. Моя речь была от сердца и достучалась до сердец других,

– призналась волонтерка.

Инна и Александр на благотворительном аукционе / Скриншот из инстаграма

Свидание Инны и Александра во Львове

Впоследствии участники 13 сезона проекта "Холостяк" отправились в Карпаты, где у Александра Терена и Инны Белень не было свидания. Однако у них все одного была коммуникация. Дело в том, что участницу укусила оса, из-за чего у нее началась аллергия. Военный решил поддержать девушку, позвонил ей и отправил игрушечного пса Патрона.

На этой неделе я поняла, что ты все держишь под контролем. И можешь нарушать правила, если захочешь. А еще, что я очень "везучая",

– рассказала участница.

Инна Белень в Карпатах / Фото из инстаграма волонтера

Однако уже во Львове мужчина пригласил волонтера и будущего дипломата Юстину на групповое свидание. Девушка смогла пообщаться с главным героем проекта в кафе, которое открыли харьковчане. На этой неделе Инна и ветеран российско-украинской войны во второй раз поцеловались.

Любимое свидание. То, что ты тогда говорил на ушко, и именно с этого свидания я начала в тебя влюбляться,

– призналась Инна Белень.

Инна и Александр на свидании во Львове / Фото "Холостяк", СТБ

Свидание Инны и Александра в приюте для животных

В 6 выпуске шоу "Холостяк-13" Инна и Александр побывали в приюте для животных. Они помогали ухаживать за собаками, котами и лошадьми, а потом устроили пикник, на котором откровенно общались. В частности, волонтер рассказала о сложных отношениях с бывшим. По словам девушки, как-то он едва не сломал ей шею.

Хорошее свидание, после которого я себя накрутила на максимум. Поэтому последняя роза и сомнения... Неделя, когда твои чувства под вопросом. Ты не отвечаешь, ёкнуло ли что-то. Этот вопрос и в дальнейшем остается незакрытым,

– вспомнила девушка.

Инна о 6 выпуске и отношениях с Александром / Скриншот из инстаграма

Свидание, которое Инна организовала для Александра

В 7 эпизоде Белень решила проявить инициативу, поэтому устроила свидание для Терена самостоятельно. Сначала они приехали на левый берег Киева, где девушка показала свою квартиру, которая строится. После этого Инна и Александр пошли в ресторан на ужин, который волонтерка приготовила сама. Во время этой встречи участница и военнослужащий говорили на важные темы. В частности, о ранении, которое мужчина получил на фронте.

7 неделя – это моя инициатива. Самые серьезные разговоры. Самые чувствительные темы. Максимально жизненное свидание,

– высказалась Инна.

Инна о свидании с Александром на 7 неделе / Скриншот из инстаграма

Знакомство Александра с близкими Инны

Под конец проекта Инна познакомила Александра со своими самыми близкими людьми: двоюродной сестрой Виолеттой и родителями. Правда, встреча состоялась в Киеве, а не в Харькове, ведь город постоянно обстреливается россиянами, поэтому ехать туда было опасно. В общем Терен произвел положительное впечатление на семью волонтера.

Александр Терен и семья Инны Белень / Фото "Холостяк", СТБ

Последняя неделя на проекте "Холостяк-13"

27 декабря отгремел финал 13 сезона проекта "Холостяк". На этой неделе ветеран российско-украинской войны познакомил Инну со своей семьей и ближайшими друзьями. Впоследствии состоялось их последнее свидание на реалити. Терен и Белень сначала летали в аэротрубе, а потом обедали на крыше. После этого главный герой шоу и финалистка провели время в более интимной атмосфере: они разговаривали, ели харьковскую пиццу и смотрели фильм "Титаник".

Последнее свидание Инны и Александра на проекте / Фото "Холостяк", СТБ

И вот пришло время финального выбора. Перед ним Александр Терен на финалистки вспомнили свой путь на шоу. Впоследствии мужчина объявил девушкам красивые речи, а желанное кольцо вручил Инне Белень. Некоторое время после проекта пара пыталась строить отношения, но в конце концов они решили двигаться отдельно.