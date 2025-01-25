Участница "Холостяка-13" ответила, был ли у Александра Терена наушник во время съемок
Татьяна Мелехова, которая участвовала в 13 сезоне "Холостяка", поделилась, замечала ли у Александра Терена наушник во время участия в проекте. Ранее другая участница, Юлия Шкурлей, заявила, что редакторы подсказывали ему, что делать и говорить.
Бизнесвумен ответила на вопрос, который интересует многих зрителей реалити, в эксклюзивном интервью 24 Канала. По словам Мелеховой, она почувствовала совсем другую историю, чем конкурентка.
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Татьяна Мелехова рассказала, что во время общения Александр Терен "смотрит просто сквозь тебя". По мнению девушки, это могли заметить многие зрители во время просмотра эфиров.
Возможно, из-за большого количества девушек он хочет уже концентрироваться выборочно. Поэтому и трудно,
– предположила Татьяна.
А вот насчет того, был ли у главного героя наушник в ухе, бизнесвумен высказалась довольно неоднозначно.
А насчет наушника – есть он или нет, опустим этот вопрос. Ведь когда идет съемочный процесс, должна быть коммуникация со съемочной группой. Поэтому все может быть,
– сказала участница 13 сезона "Холостяка".
Важно! Полное интервью с Татьяной Мелеховой читайте по ссылке.
Юлия Шкурлей заявила, что у Терена в ухе был наушник
- Юлия Шкурлей покинула проект "Холостяк" после первой вечеринки. Впоследствии девушка призналась, что "ожидала включенного в разговор, остроумного мужчину, который тебя поддерживает в общении, подхватывает темы", а вместо этого Александр делал длинные паузы. По ее словам, Терен слушал подсказки, которые ему говорили в наушник.
- Когда Шкурлей лично общалась с мужчиной, то заметила, что он задавал ей те же вопросы, что и редакторы во время съемок визитки. Участница реалити-шоу призналась, что ее это разочаровало и демотивировало.