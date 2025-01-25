Бизнесвумен ответила на вопрос, который интересует многих зрителей реалити, в эксклюзивном интервью 24 Канала. По словам Мелеховой, она почувствовала совсем другую историю, чем конкурентка.

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Татьяна Мелехова рассказала, что во время общения Александр Терен "смотрит просто сквозь тебя". По мнению девушки, это могли заметить многие зрители во время просмотра эфиров.

Возможно, из-за большого количества девушек он хочет уже концентрироваться выборочно. Поэтому и трудно,

– предположила Татьяна.

А вот насчет того, был ли у главного героя наушник в ухе, бизнесвумен высказалась довольно неоднозначно.

А насчет наушника – есть он или нет, опустим этот вопрос. Ведь когда идет съемочный процесс, должна быть коммуникация со съемочной группой. Поэтому все может быть,

– сказала участница 13 сезона "Холостяка".

Татьяна Мелехова на первой вечеринке / Фото из инстаграма девушки

Важно! Полное интервью с Татьяной Мелеховой читайте по ссылке.

Юлия Шкурлей заявила, что у Терена в ухе был наушник