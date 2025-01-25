Участница "Холостяка-13" рассказала об общении с Тереном вне камер и контракте на шоу

Участница 13 сезона "Холостяка" Татьяна Мелехова поделилась подробностями съемок проекта. Она рассказала, общались ли девушки с Александром Тереном, когда выключались камеры, а также о контракте на шоу.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу бизнесвумен заметила, что участницам не позволяют общаться с главным героем вне камер. На этом, кстати, ранее подчеркивали и другие девушки.

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Все должно происходить на камеру, чтобы зритель не пропустил важный момент в развитии отношений участницы и Холостяка,

– подчеркнула Татьяна Мелехова.

Участницы "Холостяка" часто жалуются, что подписывают на реалити довольно жесткий контракт. Мелехова подтвердила, что он действительно серьезный, но отметила, что у нее проблем не было.

Контракт серьезный, и понятно, что надо подходить к этому рассудительно – все внимательно читать, быть готовой к прописанным условиям. Не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы. Я придерживаюсь условий контракта, и проект не имеет ко мне претензий,

– призналась бизнесвумен.

Татьяна Мелехова и другие участницы 13 сезона "Холостяка" / Фото из инстаграма бизнесвумен

Полную версию интервью с Татьяной Мелеховой читайте сегодня, 25 января, в рамках проекта "Интервью24".

Татьяна Мелехова ответила, есть ли сценарий на "Холостяке"

В интервью 24 Каналу Татьяна Мелехова также призналась, что часто получает вопросы о том, есть ли на проекте "Холостяк" сценарий. По словам девушки, его нет. Однако редакторы могут давать советы участницам, а свидания готовятся заранее. Бизнесвумен подчеркнула, что у всех одна цель – найти любовь.

Напомним, что Татьяна Мелехова была именно той участницей, которая получила от Александра Терена розу первого впечатления. Несмотря на это, она покинула реалити-шоу уже во втором выпуске.