В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу бізнесвумен зауважила, що учасницям не дозволяють спілкуватися з головним героєм поза камерами. На цьому, до речі, раніше наголошувати й інші дівчата.

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Все має відбуватися на камеру, щоб глядач не пропустив важливий момент у розвитку стосунків учасниці та Холостяка,

– підкреслила Тетяна Мелехова.

Учасниці "Холостяка" часто скаржаться, що підписують на реаліті доволі жорсткий контракт. Мелехова підтвердила, що він дійсно серйозний, але зазначила, що у неї проблем не було.

Контракт серйозний, і зрозуміло, що треба підходити до цього розважливо – все уважно читати, бути готовою до прописаних умов. Не можу сказати, що в мене були якісь проблеми. Я дотримуюсь умов контракту, і проєкт не має до мене претензій,

– зізналась бізнесвумен.

Тетяна Мелехова та інші учасниці 13 сезону "Холостяка" / Фото з інстаграму бізнесвумен

Повну версію інтерв'ю з Тетяною Мелеховою читайте сьогодні, 25 січня, в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Тетяна Мелехова відповіла, чи є сценарій на "Холостяку"

В інтерв'ю 24 Каналу Тетяна Мелехова також зізналась, що часто отримує питання про те, чи є на проєкті "Холостяк" сценарій. За словами дівчини, його немає. Проте редактори можуть давати поради учасницям, а побачення готуються заздалегідь. Бізнесвумен підкреслила, що у всіх одна мета – знайти кохання.

Нагадаємо, що Тетяна Мелехова була саме тією учасницею, яка отримала від Олександра Терена троянду першого враження. Попри це, вона покинула реаліті-шоу вже в другому випуску.