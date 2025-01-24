В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Тетяна Мелехова зауважила, що часто отримує запитання з приводу сценарію на шоу. Тому розставила крапки над "і".

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Тетяна Мелехова запевнила, що на "Холостяку" немає сценарію. Однак редактори можуть давати поради, а побачення плануються заздалегідь.

Сценарію немає. Зрозуміло, що комусь можуть щось підказати чи якось направити, але такого, щоб нам дали сценарій і ми по ньому все робили – ні, цього немає. Хто що скаже, як поведеться – це відбувається виключно за покликом кожної людини,

– розповіла учасниця шоу.

Повну версію інтерв'ю з Тетяною Мелеховою читайте вже завтра, 25 січня, в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Тетяна Мелехова додала, що кожна учасниця приходить за одним – відшукати кохання.

"Звісно, певні побачення заздалегідь заплановані, але щодо почуттів сценарію не було. Усі прийшли з однією метою – знайти кохання і в кожної дівчини своя життєва історія, яку вона розповідає", – підсумувала бізнесвумен.

Життя Тетяни Мелехової після шоу

Тетяна покинула "Холостяк" у другому епізоді. Після цього вона повернулась в Одесу, але через часті обстріли та стрес вирішила поїхати в Бухарест, де жила разом з сім'єю з початку повномасштабного вторгнення.

Не так давно Тетяні набридло життя за кордоном, тому вона повернулась додому. Свій бізнес вона надалі розвиватиме в Україні та Одесі зокрема. Зараз її серце вільне.