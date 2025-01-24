Кому-то могут подсказать, – участница "Холостяка" честно ответила, есть ли сценарий на шоу

Участница 13 сезона "Холостяка" Татьяна Мелехова, которая получила розу первого впечатления, поделилась секретами о романтическом реалити. Она ответила, есть ли на проекте сценарий.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Татьяна Мелехова отметила, что часто получает вопросы по поводу сценария на шоу. Поэтому расставила точки над "і".

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Татьяна Мелехова заверила, что на "Холостяке" нет сценария. Однако редакторы могут давать советы, а свидания планируются заранее.

Сценария нет. Понятно, что кому-то могут что-то подсказать или как-то направить, но такого, чтобы нам дали сценарий и мы по нему все делали – ни, этого нет. Кто что скажет, как поведет себя – это происходит исключительно по зову каждого человека,

– рассказала участница шоу.

Полную версию интервью с Татьяной Мелеховой читайте уже завтра, 25 января, в рамках проекта "Интервью24".

Татьяна Мелехова добавила, что каждая участница приходит за одним – отыскать любовь.

"Конечно, определенные свидания заранее запланированы, но по чувствам сценария не было. Все пришли с одной целью – найти любовь и у каждой девушки своя жизненная история, которую она рассказывает", – подытожила бизнесвумен.

Жизнь Татьяны Мелеховой после шоу

Татьяна покинула "Холостяк" во втором эпизоде. После этого она вернулась в Одессу, но из-за частых обстрелов и стресса решила поехать в Бухарест, где жила вместе с семьей с начала полномасштабного вторжения.

Не так давно Татьяне надоела жизнь за границей, поэтому она вернулась домой. Свой бизнес она в дальнейшем будет развивать в Украине и Одессе в частности. Сейчас ее сердце свободно.