Такого на "Холостяке" еще не было: количество финалисток изменилось
- В финал 14 сезона "Холостяка" прошло три участницы, а не двое, как обычно.
- Тарас Цимбалюк пригласил каждую из девушек на индивидуальное общение вместо традиционной церемонии вручения роз.
14 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" подходит к завершению. В 10 выпуске Тарас Цимбалюк познакомил девушек с родителями и сестрой. Кому-то было легко найти общий язык с родными актера, а кому-то –сложнее.
В конце выпуска главный герой проекта принял неожиданное решение. В финал "Холостяка" прошло сразу три участницы, пишет 24 Канал.
К теме "Холостяк" приближается к финалу: как проходит знакомство девушек с родными Цимбалюка
Традиционной церемонии в 10 выпуске "Холостяка" не было. Тарас Цимбалюк пригласил каждую из девушек на индивидуальное общение, а в конце встречи вручал красную розу.
Анастасия Половинкина рассказала, что ей очень понравилась встреча с родителями и сестрой актера.
Он мне очень нравится. Я вижу что-то общее. Я вижу нас в дальнейшем вне проекта. Я не знаю, что думает Тарас. Я максимально открыта, отвечаю искренне,
– призналась она.
Надин Головчук поделилась, что день с родными Тараса был искренним. Модель заметила, что он близок с сестрой Олей, которая и рассказала актеру, что первый парень девушки употреблял наркотики.
Это были мои первые отношения. Они были неосознанными. Первая влюбленность. Из-за того что я была без опыта, я не понимала, что делать. В отношениях были эмоциональные качели,
– рассказала Головчук Цимбалюку.
Другие отношения Надин были абьюзивными. Девушка пережила как моральное, так и физическое насилие.
Ирина Пономаренко призналась, что переживала во время встречи с близкими Тараса. В то же время девушка отметила, что является коммуникабельным человеком, но любит проводить время наедине.
Я люблю побыть наедине, куда-то пойти погулять, почитать, посмотреть что-то сама. Порефлексировать на какие-то темы. Я очень часто провожу время наедине, делаю свои дела. Бывает, что вечером могу пойти сама посидеть в кафе. Мне хочется,
– поделилась модель.
На следующей неделе Тарас Цимбалюк сделал финальный выбор на проекте.
Как прошел 10 выпуск "Холостяка"?
Тарас Цимбалюк познакомил участниц "Холостяка" с мамой Татьяной Васильевной, отцом Василием Васильевичем и сестрой Олей. Они приехали в родной город актера – Корсунь-Шевченковский.
Ирину Пономаренко главный герой сначала привел на семейный огород, где также была его мама. Затем они пошли домой, где встретились с другими членами семьи Тараса.
Надин Головчук побывала в гимназии, где учился Цимбалюк. Кроме родителей и сестры мужчины, она познакомилась с его другом, актером Тимуром Аслановым.
Отец Цимбалюка провел экскурсию по городу Анастасии Половинкиной. После они отправились в дом, в котором Тарас проводил детство. Также актер показал девушке реку, где рыбачил с папой.