Такого на "Холостяке" еще не было: количество финалисток изменилось

14 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" подходит к завершению. В 10 выпуске Тарас Цимбалюк познакомил девушек с родителями и сестрой. Кому-то было легко найти общий язык с родными актера, а кому-то –сложнее.

В конце выпуска главный герой проекта принял неожиданное решение. В финал "Холостяка" прошло сразу три участницы, пишет 24 Канал.

Традиционной церемонии в 10 выпуске "Холостяка" не было. Тарас Цимбалюк пригласил каждую из девушек на индивидуальное общение, а в конце встречи вручал красную розу.

Анастасия Половинкина рассказала, что ей очень понравилась встреча с родителями и сестрой актера.

Он мне очень нравится. Я вижу что-то общее. Я вижу нас в дальнейшем вне проекта. Я не знаю, что думает Тарас. Я максимально открыта, отвечаю искренне,

– призналась она.

Тарас Цимбалюк и Анастасия / Фото с сайта СТБ

Надин Головчук поделилась, что день с родными Тараса был искренним. Модель заметила, что он близок с сестрой Олей, которая и рассказала актеру, что первый парень девушки употреблял наркотики.

Это были мои первые отношения. Они были неосознанными. Первая влюбленность. Из-за того что я была без опыта, я не понимала, что делать. В отношениях были эмоциональные качели,

– рассказала Головчук Цимбалюку.

Другие отношения Надин были абьюзивными. Девушка пережила как моральное, так и физическое насилие.

Надин Головчук / Фото с сайта СТБ

Ирина Пономаренко призналась, что переживала во время встречи с близкими Тараса. В то же время девушка отметила, что является коммуникабельным человеком, но любит проводить время наедине.

Я люблю побыть наедине, куда-то пойти погулять, почитать, посмотреть что-то сама. Порефлексировать на какие-то темы. Я очень часто провожу время наедине, делаю свои дела. Бывает, что вечером могу пойти сама посидеть в кафе. Мне хочется,

– поделилась модель.

Ирина Пономаренко / Фото с сайта СТБ

На следующей неделе Тарас Цимбалюк сделал финальный выбор на проекте.

Как прошел 10 выпуск "Холостяка"?