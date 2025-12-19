Укр Рус
19 декабря, 22:37
Такого на "Холостяке" еще не было: количество финалисток изменилось

Мария Примыч
Основні тези
  • В финал 14 сезона "Холостяка" прошло три участницы, а не двое, как обычно.
  • Тарас Цимбалюк пригласил каждую из девушек на индивидуальное общение вместо традиционной церемонии вручения роз.

14 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" подходит к завершению. В 10 выпуске Тарас Цимбалюк познакомил девушек с родителями и сестрой. Кому-то было легко найти общий язык с родными актера, а кому-то –сложнее.

В конце выпуска главный герой проекта принял неожиданное решение. В финал "Холостяка" прошло сразу три участницы, пишет 24 Канал.

К теме "Холостяк" приближается к финалу: как проходит знакомство девушек с родными Цимбалюка

Традиционной церемонии в 10 выпуске "Холостяка" не было. Тарас Цимбалюк пригласил каждую из девушек на индивидуальное общение, а в конце встречи вручал красную розу.

Анастасия Половинкина рассказала, что ей очень понравилась встреча с родителями и сестрой актера.

Он мне очень нравится. Я вижу что-то общее. Я вижу нас в дальнейшем вне проекта. Я не знаю, что думает Тарас. Я максимально открыта, отвечаю искренне, 
– призналась она.

Тарас Цимбалюк и Анастасия / Фото с сайта СТБ

Надин Головчук поделилась, что день с родными Тараса был искренним. Модель заметила, что он близок с сестрой Олей, которая и рассказала актеру, что первый парень девушки употреблял наркотики.

Это были мои первые отношения. Они были неосознанными. Первая влюбленность. Из-за того что я была без опыта, я не понимала, что делать. В отношениях были эмоциональные качели, 
– рассказала Головчук Цимбалюку.

Другие отношения Надин были абьюзивными. Девушка пережила как моральное, так и физическое насилие.

Надин Головчук / Фото с сайта СТБ

Ирина Пономаренко призналась, что переживала во время встречи с близкими Тараса. В то же время девушка отметила, что является коммуникабельным человеком, но любит проводить время наедине.

Я люблю побыть наедине, куда-то пойти погулять, почитать, посмотреть что-то сама. Порефлексировать на какие-то темы. Я очень часто провожу время наедине, делаю свои дела. Бывает, что вечером могу пойти сама посидеть в кафе. Мне хочется, 
– поделилась модель.

Ирина Пономаренко / Фото с сайта СТБ

На следующей неделе Тарас Цимбалюк сделал финальный выбор на проекте.

Как прошел 10 выпуск "Холостяка"?

  • Тарас Цимбалюк познакомил участниц "Холостяка" с мамой Татьяной Васильевной, отцом Василием Васильевичем и сестрой Олей. Они приехали в родной город актера – Корсунь-Шевченковский.

  • Ирину Пономаренко главный герой сначала привел на семейный огород, где также была его мама. Затем они пошли домой, где встретились с другими членами семьи Тараса.

  • Надин Головчук побывала в гимназии, где учился Цимбалюк. Кроме родителей и сестры мужчины, она познакомилась с его другом, актером Тимуром Аслановым.

  • Отец Цимбалюка провел экскурсию по городу Анастасии Половинкиной. После они отправились в дом, в котором Тарас проводил детство. Также актер показал девушке реку, где рыбачил с папой.