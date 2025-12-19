Наприкінці випуску головний герой проєкту зробив неочікуване рішення. У фінал "Холостяка" пройшло одразу троє учасниць, пише 24 Канал.

Традиційної церемонії у 10 випуску "Холостяка" не було. Тарас Цимбалюк запросив кожну з дівчат на індивідуальне спілкування, а наприкінці зустрічі вручав червону троянду.

Анастасія Половинкіна розповіла, що їй дуже сподобалася зустріч з батьками й сестрою актора.

Він мені дуже подобається. Я бачу щось спільне. Я бачу нас надалі поза проєктом. Я не знаю, що думає Тарас. Я максимально відкрита, відповідаю щиро,

– зізналась вона.

Надін Головчук поділилась, що день з рідними Тараса був щирим. Модель помітила, що він близький з сестрою Олею, яка й розповіла актору, що перший хлопець дівчини вживав наркотики.

Це були мої перші стосунки. Вони були несвідомими. Перша закоханість. Через те що я була без досвіду, я не розуміла, що робити. У стосунках були емоційні гойдалки,

– розповіла Головчук Цимбалюку.

Інші стосунки Надін були аб'юзивними. Дівчина пережила як моральне, так і фізичне насильство.