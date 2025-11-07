"Холостяк" 14 сезон 4 выпуск: кто из девушек вылетел из проекта
- В 4 выпуске 14 сезона "Холостяк" Тарас Цимбалюк попрощался с двумя участницами – Юлией Артюх и Надеждой Авраменко.
- Юлия Артюх ушла из проекта после "свидания на вылет", а Надежда Авраменко не получила розу во время церемонии роз.
Тарас Цимбалюк продолжает искать любовь на проекте "Холостяк". В 4 выпуске 14 сезона шоу он попрощался с двумя девушками.
В новом выпуске Тарас Цимбалюк попрощался с двумя участницами – Юлией Артюх и Надеждой Авраменко. Об этом сообщает 24 Канал.
Интересно Возвращение участницы и инициативы со стороны девушек: как проходит 4 выпуск шоу "Холостяк"
С первой участницей, Юлией Артюх, "Холостяк" попрощался еще во время выпуска. После "свидания на вылет" Тарас решил, что девушка еще не готова к серьезным отношениям.
Хочу поблагодарить за то, что ты открылась. Но я чувствую, что ты не готова к отношениям. У тебя часто фокус внимания на другом, и это нормально. Видимо, сейчас у тебя такой период, что стоит сконцентрироваться на другом,
– обратился "Холостяк" к Юлии.
Юлия Артюх покинула проект / Фото из инстаграма шоу
Во время церемонии роз Тарас Цимбалюк отправил домой Надежду Авраменко. "Холостяк" во время общения с ней не почувствовал романтики.
Я чувствую между нами только дружеский вайб, поэтому я не могу дать тебе эту розу,
– объяснил свое решение актер.
Надежда Авраменко покинула проект / Фото из инстаграма шоу
Как прошел 4 выпуск шоу "Холостяк"?
- Эта неделя была посвящена книге Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".
- На первое свидание отправилась Надин. Она провела время с Тарасом в Киевском планетарии, где пара имела пикник под звездным небом. Тарас и Надин общались на откровенные темы и сблизились.
- Второе свидание – это экочеллендж для Валерии, Нади и Дианы. Все они вместе с "Холостяком" занялись уборкой Труханова острова.
- Третье свидание стало самым эмоциональным, ведь одна из девушек должна была уйти. "Холостяку" удалось найти связь с Ириной, но общение с Юлией не пошло по плану.