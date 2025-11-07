"Холостяк" 14 сезон 4 випуск: хто з дівчат вилетів з проєкту

Тарас Цимбалюк продовжує шукати кохання на проєкті "Холостяк". У 4 випуску 14 сезону шоу він попрощався з двома дівчатами.

У новому випуску Тарас Цимбалюк попрощався з двома учасницями – Юлією Артюх та Надією Авраменко. Про це повідомляє 24 Канал.

З першою учасницею, Юлією Артюх, "Холостяк" попрощався ще під час випуску. Після "побачення на виліт" Тарас вирішив, що дівчина ще не готова до серйозних відносин.

Хочу подякувати за те, що ти відкрилась. Але я відчуваю, що ти не готова до стосунків. У тебе часто фокус уваги на іншому, і це нормально. Мабуть, зараз у тебе такий період, що варто сконцентруватися на іншому,

– звернувся "Холостяк" до Юлії.



Юлія Артюх покинула проєкт / Фото з інстаграму шоу

Під час церемонії троянд Тарас Цимбалюк відправив додому Надію Авраменко. "Холостяк" під час спілкування з нею не відчув романтики.

Я відчуваю між нами тільки дружній вайб, тому я не можу дати тобі цю троянду,

– пояснив своє рішення актор.



Надія Авраменко покинула проєкт / Фото з інстаграму шоу

Як пройшов 4 випуск шоу "Холостяк"?