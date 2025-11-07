В новом выпуске Тарас Цимбалюк попрощался с двумя участницами – Юлией Артюх и Надеждой Авраменко. Об этом сообщает 24 Канал.

С первой участницей, Юлией Артюх, "Холостяк" попрощался еще во время выпуска. После "свидания на вылет" Тарас решил, что девушка еще не готова к серьезным отношениям.

Хочу поблагодарить за то, что ты открылась. Но я чувствую, что ты не готова к отношениям. У тебя часто фокус внимания на другом, и это нормально. Видимо, сейчас у тебя такой период, что стоит сконцентрироваться на другом,

– обратился "Холостяк" к Юлии.



Юлия Артюх покинула проект / Фото из инстаграма шоу

Во время церемонии роз Тарас Цимбалюк отправил домой Надежду Авраменко. "Холостяк" во время общения с ней не почувствовал романтики.

Я чувствую между нами только дружеский вайб, поэтому я не могу дать тебе эту розу,

– объяснил свое решение актер.



Надежда Авраменко покинула проект / Фото из инстаграма шоу

