7 ноября, 19:00
Возвращение участницы и инициативы со стороны девушек: как проходит 4 выпуск шоу "Холостяк"
Романтическое реалити-шоу с Тарасом Цимбалюком продолжается. На экраны выходит 4 выпуск проекта. Участниц ждет неожиданное событие, а свидания с главным героем постепенно будут становиться более интимными.
Подробнее о том, как проходит 4 выпуск 14 сезона шоу "Холостяк" – рассказываем в материале 24 Канала.
