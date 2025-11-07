Повернення учасниці й ініціативи з боку дівчат: як проходить 4 випуск шоу "Холостяк"

Романтичне реаліті-шоу з Тарасом Цимбалюком триває. На екрани виходить 4 випуск проєкту. На учасниць чекає несподівана подія, а побачення з головним героєм поступово ставатимуть інтимнішими.

Детальніше про те, як проходить 4 випуск 14 сезону шоу "Холостяк" – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу. Цей тиждень Тарас Цимбалюк вирішив пов'язати з твором Антуана де Сент-Екзюпері – "Маленький принц".

Пікнік під зоряним небом: індивідуальне побачення "Холостяка" з Надін

На перше побачення у новій серії вирушила Надін. "Холостяк" запросив її до Київського планетарію на "пікнік". Вони спілкувалися у залі, де цілковита темрява, – видно лише зірки.

Згодом у пари був інтерактив: вони обирали певну зірку, в якій було заховане запитання або виклик. Це дало їм можливість відкритися одне перед одним і зблизитися.



Побачення Тараса і Надін / Скриншот з відео

Зверніть увагу! Тим часом у будинок до дівчат заселилася Діана – модель, яка вимушено поїхала на роботу після першої вечірки. Тарас Цимбалюк погодився відпустити її. Несподіване повернення викликало негативні емоції практично у всіх дівчат.