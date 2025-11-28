Необычные свидания, испытания и откровенные признания: как проходит 7 выпуск "Холостяка"

28 ноября зрители увидят 7 выпуск реалити "Холостяк". Сейчас за сердце Тараса Цимбалюка борются девять девушек.

В прошлую пятницу шоу покинула фотограф из Одессы Юлия Коренюк. Что произошло в новом эпизоде – смотрите в материале 24 Канала.

В седьмом выпуске "Холостяка 14", как указано на сайте СТБ, герои будут исследовать ДНК любви.

В анонсе к шоу команда заинтриговала, что в новом эпизоде одна из девушек станет максимально близкой с Тарасом Цимбалюком, а другой он искренне признается, что вообще не имеет чувств.