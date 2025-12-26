Кто такая Анастасия Половинкина – финалистка 14 сезона "Холостяка"

Вот и завершился 14 сезон проекта "Холостяк". В финале Тарас Цимбалюк выбрал Надин Головчук и попрощался с Анастасией Половинкиной.

Путь девушки был довольно интересным на проекте, однако ей не удалось победить. Что известно о финалистке 14 сезона "Холостяка", расскажет 24 Канал.

Анастасия Половинкина – проектный менеджер, которая живет в Киеве. Девушка работает в сфере милтек, занимается военной амуницией и оружием, сотрудничает с Агентством регионального развития Киевщины.

Мне нравится моя работа, потому что я реализуюсь как маленький солдатик. Я начала разбираться, чем Mavic отличается от FPV 10 или FPV 15. Я езжу на форумы, могу там представить нашу разработку или показать, что мы готовим,

– делилась она.

Анастасия Половинкина на первой вечеринке / Фото из инстаграма "Холостяка"

На первой вечеринке Половинкина подарила Тарасу Цимбалюку зажигалку с гравировкой "палай".

Я такая по жизни – зажигательная. У него будет все пылать, когда я появлюсь в его жизни. В хорошем смысле,

– говорила Анастасия.

Проектный менеджер признавалась, что участие в "Холостяке" – авантюра для нее, ведь девушка не привыкла бороться за мужчину. В то же время отмечала, что актер нравится ей, поэтому готова к этому.

Тарас Цимбалюк с Анастасией / Фото из инстаграма девушки

С Половинкиной постоянно происходят курьезные ситуации, о чем она рассказывала Цимбалюку на проекте. Например, когда-то девушка попала в тюрьму на 10 суток за границей, ведь не знала законов другой страны. А незадолго до кастинга на проект выбила 4 зуба, когда выгуливала собаку.

Анастасия мечтает увеличить сообщество украинских производителей оборонной промышленности. Проектный менеджер хочет, чтобы мужчина был для нее другом и партнером, чтобы с ним можно было поговорить обо всем.

Анастасия Половинкина на "Холостяке" / Фото из инстаграма девушки

Несмотря на невероятное финальное свидание, Тарас Цимбалюк не вручил Анастасии Половинкиной желанное кольцо.

Часто я не чувствовал от тебя инициативы. Для меня в отношениях инициатива – это ключ. Это про взаимность и гармонию. Мне хочется чувствовать такие вещи каждый день. Поэтому я говорю тебе спасибо, но прости,

– сказал актер Анастасии.

Девушка была шокирована решением Цымбалюка. Она уехала домой со слезами на глазах.

Я влюбилась. Дышать не могу. Хочу оторвать все камни с этого платья. Я не понимаю. Потому что он видит плохо и чувствует людей. Не мне с этим выбором жить. Это, знаешь, когда ты не хотела раскрываться, чтобы не было больно, но так и получилось. Это дерьмовый день,

– заявила Половинкина.

Анастасия Половинкина в финале "Холостяка" / Скриншот с видео