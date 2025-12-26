Шлях дівчини був доволі цікавим на проєкті, однак їй не вдалося перемогти. Що відомо про фіналістку 14 сезону "Холостяка", розповість 24 Канал.
Анастасія Половинкіна – проєктна менеджерка, яка живе у Києві. Дівчина працює у сфері мілтек, займається військовою амуніцією та зброєю, співпрацює з Агенцією регіонального розвитку Київщини.
Мені подобається моя робота, бо я реалізуюсь як маленький солдатик. Я почала розбиратися, чим Mavic відрізняється від FPV 10 або FPV 15. Я їжджу на форуми, можу там презентувати нашу розробку або показати, що ми готуємо,
– ділилась вона.
Анастасія Половинкіна на першій вечірці / Фото з інстаграму "Холостяка"
На першій вечірці Половинкіна подарувала Тарасу Цимбалюку запальничку з гравіюванням "палай".
Я така по життю – запальна. У нього буде все палати, коли я з'явлюсь у його житті. У доброму сенсі,
– говорила Анастасія.
Проєктна менеджерка зізнавалась, що участь у "Холостяку" – авантюра для неї, адже дівчина не звикла боротися за чоловіка. Водночас зазначала, що актор подобається їй, тож готова до цього.
Тарас Цимбалюк з Анастасією / Фото з інстаграму дівчини
З Половинкіною постійно стаються курйозні ситуації, про що вона розповідала Цимбалюку на проєкті. Наприклад, колись дівчина потрапила у в'язницю на 10 діб за кордоном, адже не знала законів іншої країни. А незадовго до кастингу на проєкт вибила 4 зуби, коли вигулювала собаку.
Анастасія мріє збільшити спільноту українських виробників оборонної промисловості. Проєктна менеджерка хоче, аби чоловік був для неї другом і партнером, щоб з ним можна було поговорити про все.
Анастасія Половинкіна на "Холостяку" / Фото з інстаграму дівчини
Попри неймовірне фінальне побачення, Тарас Цимбалюк не вручив Анастасії Половинкіній омріяну каблучку.
Часто я не відчував від тебе ініціативи. Для мене в стосунках ініціатива – це ключ. Це про взаємність і гармонію. Мені хочеться відчувати такі речі щодня. Тому я кажу тобі дякую, але пробач,
– сказав актор Анастасії.
Дівчина була шокована рішенням Цимбалюка. Вона поїхала додому зі сльозами на очах.
Я закохалася. Дихати не можу. Хочу відірвати все каміння з цієї сукні. Не розумію. Тому що він бачить погано і відчуває людей. Не мені з цим вибором жити. Це, знаєш, коли ти не хотіла розкриватися, щоб не було боляче, але так і вийшло. Це паскудний день,
– заявила Половинкіна.
Анастасія Половинкіна у фіналі "Холостяка" / Скриншот з відео